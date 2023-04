Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Wege beschäftigt seit Jahren die Anwohner in Steinborn. Die Wege werden nicht nur mit neuen Steinen versehen, sondern auch breiter, sodass sie beispielsweise im Notfall von Rettungswagen genutzt werden könnten – auch im Bereich des Anwesens von Peter Bauer in der Richard-Wagner-Straße. Ihn ärgert, dass Niederschläge nun in Richtung seines Hauses gelenkt werden.

Es sei versäumt worden, am Scheitelpunkt des Weges eine Regenrinne mit Zulauf in den Kanal zu installieren. Der ausgebaute Weg falle seitlich ab, wodurch bei Starkregen herabschießendem