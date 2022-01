Bewegungskita, Sprachkita, Ernährungskita – viele Kindertagesstätten setzen Schwerpunkte in ihrer Arbeit, woraus sich nicht selten Zertifikate ergeben. Doch wie bekommen Kitas Zertifikate und was bringt es ihnen?

Haben alle Kitas Zertifikate?

Ob sich eine Kita um ein Zertifikat bemüht, ist ihr selbst überlassen. Es haben nicht alle Kitas Zertifikate, viele kümmern sich aber darum. Es können auch mehrere Zertifikate für eine Kita vergeben werden. Ein großes Zertifikatsprojekt im Donnersbergkreis, an dem sich fast alle Kitas beteiligen, ist „Qualitätsentwicklung im Diskurs“. Dieses wird in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) durchgeführt.

Wann bekommt eine Kita ein Zertifikat?

Kitas können anhand ihres pädagogischen Konzepts Schwerpunkte festlegen. Anschließend gibt es die Möglichkeit, sich für das besondere Engagement um eine Zertifizierung durch eine passende Institution zu bewerben, berichtet Heike Frey, Leiterin der Abteilung Jugend, Familie und Sport bei der Kreisverwaltung. Für die Zertifikate müssen verschiedene Kriterien erfüllt, dokumentiert und eingereicht werden. Sigrid Awenius, Leiterin der Kindertagesstätte Frechdachs in Einselthum, hat bereits einige Zertifikate abgeschlossen und kennt den Prozess. Wenn sich ihre Kita für ein Zertifikat interessiert, stehen zunächst Fortbildungen für ausgewählte Erzieher an, erzählt sie. Dann werden Aufgaben gestellt, die umgesetzt werden müssen. „Am Ende müssen wir meist ein ausgearbeitetes Konzept einreichen, bevor wir die Plakette zugeschickt bekommen.“

Wer vergibt Zertifikate für Kitas?

Zertifizierungen werden von den unterschiedlichsten Institutionen zu den verschiedensten Themen angeboten. Da der Begriff „Zertifizierung“ nicht rechtlich geschützt ist, kann er frei verwendet werden. Die Kriterien für ein Zertifikat werden von der jeweiligen Institution festgeschrieben. Das Programm Bewegungskita – Gundersweiler war im Jahr 2006 die erste überhaupt im Land – wird etwa vom Verein „Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz“ vergeben, unterstützt vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung. Der Verein begleitet den Prozess, überprüft, ob die Kita die Kriterien umgesetzt hat und vergibt am Schluss das Zertifikat.

Was nützt ein Zertifikat?

Durch ein Zertifikat kann eine Kindertagesstätte zeigen, welche Schwerpunkte sie setzt und dass diese auch anerkannt sind. So kann sie sich auch gegenüber anderen Einrichtungen absetzen. „Es gibt sicherlich unterschiedliche Motivationen bei den Kitas“, sagt Heike Frey, sich für ein Zertifikat zu bewerben. „Geld ist es nicht, weil die Kita-Finanzierung von einer Zertifizierung unabhängig ist. Aber der Anspruch des Erziehungspersonals an sich selbst ist sicherlich ein Faktor.“ Für die Kita Frechdachs sieht Awenius die Zertifikate nicht als Profilierungsmerkmal, sondern dass man durch die Schwerpunktsetzung einen konsequenten Weg in der Pädagogik geht und so qualitativ arbeitet.

Macht die Spezialisierung einer Kita einen Unterschied aus, wo die Eltern ihre Kinder hinschicken?

Beim Betreuungsangebot geht es in der Regel um die Wohnortnähe und den dem Kind vertrauten Sozialraum. Vorstellbar wäre, dass in Städten, in denen für ein Kind mehrere Kitas in Frage kommen, eine Zertifizierung eine größere Rolle spielt.

Wie lange ist ein Zertifikat gültig?

Da jedes Zertifikat anders ist und von anderen Institutionen vergeben wird, gibt es keine verbindlichen einheitlichen Vorschriften. Die Gültigkeit eines Zertifikats und nach wie viel Jahren es erneuert werden muss, kann also variieren. Abteilungsleiterin Frey sagt dazu: „Die uns bekannten Zertifizierungen haben unterschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Bedingungen zur erneuten Zertifizierung.“

Welche Zertifikate haben Kitas im Donnersbergkreis?

Schwerpunkte auf Bewegung, Sprache oder Musik sind nur einige Beispiele. Eine zentrale Übersicht, welche Kitas welche Zertifikate im Kreis haben, gibt es momentan weder bei der Kreisverwaltung noch beim Landesjugendamt, wie der Kreis mitteilt. Susanne Stark als neue Fachkraft für die Kita-Fachberatung im Donnersbergkreis ist jedoch seit einigen Wochen dabei, sich bei den Kitas vorzustellen und Informationen zu sammeln – auch über Arbeitsschwerpunkte und Zertifikate. Daraus könnte in Zukunft ein Katalog über die aktuell bestehenden Zertifizierungen der Kitas im Donnersbergkreis entstehen.