Der Bolzplatz auf der Haide soll aufgepeppt werden. Was genau aus dem Areal werden soll, darüber wollen Vertreter der Stadt am Mittwoch gemeinsam mit der Bevölkerung sprechen. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Platz.

Zuletzt hatte der Stadtrat im Mai 2021 über den Platz beraten, allerdings war er bereits in den Jahren zuvor immer wieder Thema im Rat. „Wir sind uns da einig, der Platz soll aufgewertet werden“, so Stadtbürgermeister Marc Muchow. Es sollen dabei aber in jedem Fall die Wünsche der Anwohner und Nutzer des Platzes einbezogen werden. „Deshalb wird am Mittwoch die Ausschusssitzung dort abgehalten.

Weiteres Thema der Stadtvertreter wird die Jugendarbeit in Kirchheimbolanden sein. Nachdem das Haus der Jugend in der Marnheimer Straße Anfang 2021 aufgelöst worden war, wird jetzt über eine komplette Neuausrichtung hierbei nachgedacht. Weil am Ende nur noch wenige Jugendliche das Haus als Treffpunkt wahrgenommen hatten, soll jetzt eventuell ein Streetworker, also ein Straßensozialarbeiter, eingesetzt werden. Auch darüber soll am Mittwoch beraten werden.

Als letzter Punkt steht der Tag des Ehrenamtes und die Ehrenamtskarte auf der Tagesordnung. Die Bevölkerung ist eingeladen.