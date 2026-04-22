Über Klaviermusik der Spitzenklasse durften sich die Drittklässler der Grundschule Kirchheimbolanden am Montagmorgen freuen: Der mehrfach preisgekrönte Pianist Jonas Stark, der tags zuvor noch in der „Musiken“-Reihe zu Gast in der Stadthalle gewesen war, gab Kostproben seines Könnens. Mit den Sätzen eins und zwei aus Robert Schumanns Sonate Nr. 2 op. 22 sowie der ersten Satz der Sonate Nr. 1 von Erwin Schulhoff verzauberte er sein junges Publikum. Dieses staunte, dass jemand „so rasch wie möglich“, dann „noch schneller“ und am Ende „noch etwas schneller“ spielen kann. Neben frenetischem Applaus von seinen Zuhörern erntete der Künstler auch das spontane „Wow“ einer Schülerin am Ende seines Vortrags.

Zwischen den Stücken durften die „Fans“ ihren prominenten Besucher mit allerlei Fragen löchern. Dabei haben sie unter anderem erfahren, wie wichtig die Hände für einen Pianisten sind – und dass er daher nicht jedes Hobby ausüben kann, auf das er vielleicht Lust hätte. Aber der aus dem Saarland stammende Stark betonte auch, dass Sport in jedem Fall ein wichtiger Ausgleich sei, wenn man so viele Stunden am Klavier sitzt. Geduldig gab der 28-Jährige Antwort und machten den Kindern Mut, ihre eigenen Träume zu verfolgen und auch nach kleineren Niederlagen nicht aufzugeben.