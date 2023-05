Weil es auch nach neun Verhandlungsrunden mit Borg Warner noch immer keine Einigung zum Zukunftstarifvertrag beim Automobilzulieferer gebe – wie Betriebsratsvorsitzender Peter Schmitt unterstreicht –, will die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch, 17. Mai, bei einer Mitgliederversammlung in der Kirchheimbolander Stadthalle ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Eingeladen für 13.30 Uhr sind alle Mitarbeiter.

Bei einem Protestzug durch die Kirchheimbolander Innenstadt hatten Gewerkschaftsvertreter Anfang April angekündigt, auch zu Warnstreiks als Druckmittel greifen zu wollen, so es nicht bald zu einer Einigung komme. Eine solche ist nun offenkundig auch in weiteren Gesprächen nicht erreicht worden. Daher könnten am Mittwoch weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

Im Jahr 2021 war die Standortstrategie „Kibo 4.0“ gestartet, bei der bereits mehr als 400 Arbeitsplätze weggefallen waren. Immer wieder betonen Arbeitnehmervertreter, dass sie dabei große Zugeständnisse gemacht hätten – auch durch Lohnverzicht –, die im Gegenzug vereinbarten Zukunftsprojekte aber nicht auf den Weg gebracht worden seien. Nun hat Borg Warner laut IG Metall einen weiteren Stellenabbau im Kirchheimbolander Werk von 1200 auf weniger als 600 ins Spiel gebracht.