Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, dass die Ortsgemeinde Imsbach das katholische Pfarrheim in der Ortsmitte kauft. Der Verkauf ist nun offiziell abgeschlossen, die Schlüsselgewalt liegt bei der Gemeinde. Es bleibt die Frage, für was das Gebäude künftig genutzt werden soll.

Noch steht die Entscheidung aus, wie das erworbene katholische Pfarrheim in der Ortsmitte von Imsbach künftig genutzt wird. Ein erster Schritt wurde bereits unternommen, berichtet Ortsbürgermeister Oliver Krupp: Die Wohnung im Gebäudekomplex sei bewohnbar, zwei interessierte Personen gebe es bereits. Auch die Heizung sei nach einem Ausfall saniert worden. In einem nächsten Schritt gehe es an die Gewerbeküche, die Pizzaöfen sollen verschrottet werden.

Bevor das passiert, sollte aber zunächst die künftige Nutzung geklärt sein, merkte Ratsmitglied Wolfgang Holtkamp an. Außerdem müsse noch ein größerer Wasserschaden untersucht werden. Die Ratsmitglieder sollen jetzt Vorschläge sammeln, wofür das Pfarrheim verwendet werden kann. In die anschließende Beratung sollen auch die Einwohner eingebunden werden. Auf jeden Fall werden soziale Aspekte bei einer späteren Nutzung eine Rolle spielen – eine Voraussetzung, die Pfarrer Carsten Leinhäuser beim Verkauf des Pfarrheims gefordert hatte.