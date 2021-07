Das Wort Kantor kommt vom lateinischen „cantare“ und bedeutet „singen“. Als Kantor bezeichnete man früher Vorsänger oder Chorleiter in einem Gottesdienst. Schon damals wurde die Bezeichnung aber auch für die Personen benutzt, die für die Kirchenmusik in der Gemeinde zuständig waren. Sie kümmerten sich um das Orgelspiel in der Kirche und die verschiedenen Chöre. Diese wurden dann oft auch Kantorei genannt. Manchmal war der Kantor auch gleichzeitig der Lehrer einer Gemeinde.

Kirchliche Musik steht bei der Arbeit im Vordergrund. Die Bezirkskantorei führt dieses Jahr ein Stück von Mozart auf, in dem Psalme und ein Stück aus dem Lukasevangelium vertont wurden. Wohl der bekannteste Kantor in Deutschland ist übrigens der Komponist Johann Sebastian Bach, der dieses Amt in Leipzig inne hatte.