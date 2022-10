Digitalbotschafter sind Ehrenamtler, die vor allem Senioren im Umgang mit Computern, Tablets und Smartphones sowie bei der Internetnutzung schulen. Ziel ist es, Menschen ohne Vorkenntnisse am immer stärker digitalisierten Alltag teilhaben zu lassen.

Dafür sollen mit Unterstützung erfahrener Nutzer Berührungsängste ab- und Kenntnisse aufgebaut werden. Im Mittelpunkt stehen vor allem Themen, die ältere Menschen bei der Nutzung von Online-Diensten interessieren, beispielsweise wie Arzttermine online gebucht werden können oder wie Formulare von Verwaltungen heruntergeladen, ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden können. Auch Fragen zur Sicherheit im Netz werden von den Digitalbotschaftern beantwortet. Das landesweite Angebot der Digitalbotschafter stammt von der Stiftung Medien-Kompetenz Forum Südwest.

In der Kreisverwaltung Kirchheimbolanden bietet Digitalbotschafter Bernd Heun jeden Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr seine Hilfe in einer offenen Sprechstunde an. Weitere Infos sowie Kontaktdaten zu weiteren Digitalbotschaftern im Donnersbergkreis gibt es unter https://digital-botschafter.silver-tipps.de/.