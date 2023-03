Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „unerklärlichen Internetaussetzern“ quält sich seit Spätsommer 2020 ein junges Paar in Lautersheim herum. Der Anbieter Inexio aus Saarlouis versuche das Problem zu lösen – leider ohne Erfolg. Und das Prekäre: Der Notrufknopf einer Seniorin aus dem Haus hänge an der Verbindung ins weltweite Datennetz.

Bis zu 50 Störungen verzeichnet Ann-Kathrin Germann pro Tag in ihrem Haus in der Elsengasse. „Aber gerade in Coronazeiten sind mein Lebensgefährte und ich auf ein