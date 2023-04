Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Bahnhof in Imsweiler wird immer etwas geboten. Hauptakteur sind die Halbschranken, die – so könnte man meinen – wohl ein Eigenleben haben. Mal stören sie sich nicht an einfahrenden Zügen