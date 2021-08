Am Wochenende möchte Papa mit uns einen Ausflug machen. Wohin es geht, möchte er nicht verraten, aber er verkündet geheimnisvoll, dass es dort eine Grube gibt. „Ist das nicht einfach nur ein Loch?“, frage ich. „Auch“, sagt er und erklärt dann, dass „Grube“ eine andere Bezeichnung für ein Bergwerk ist. „Früher wurden unter schwierigen Bedingungen Tunnel, sogenannte Minen, in manche Berge gegraben. Unter der Erde haben die Bergleute Rohstoffe, wie zum Beispiel Eisenerz, abgebaut. In mehreren Arbeitsschritten wurde daraus dann Stahl hergestellt. Viele dieser alten Bergwerke werden heute nicht mehr benutzt und können besucht werden.“ Jetzt bin ich wirklich gespannt, was mich dort erwartet. Allerdings wird mir bei dem Gedanken an dunkle Tunnel auch ein bisschen mulmig.