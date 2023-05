Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die Bundesregierung in der Corona-Krise die Binnennachfrage ankurbeln will, soll auf Bücher vom 1. Juli bis zum 31. Dezember nur noch fünf statt sieben Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden. Was im ersten Moment so verbraucherfreundlich klingt, ist für die Kirchheimbolanderin Annissa Kahla, die den Buchladen „Manar“ betreibt, aber ein Problem.

Aufgrund der geltenden Buchpreisbindung ist es so, dass ausschließlich die Verlage entscheiden, ob der Ladenpreis eines Buches zum 1. Juli tatsächlich gesenkt und die temporäre