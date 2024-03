Ab der kommenden Woche ist der Cannabis-Konsum in Deutschland zumindest in Teilen legal. Ein Thema, das auch das Rehabilitationszentrum am Donnersberg betrifft. Während bundesweit über das Für und Wider der Cannabis-Legalisierung diskutiert wird, stellt sich vielen die Frage, ob künftig zwangsläufig auch die Anzahl der Suchtkranken in Zusammenhang mit Cannabis steigen wird. Zu einem endgültigen Urteil ist Jakša Knez noch nicht gekommen. Der Ärztliche Leiter des Rehabilitationszentrums am Donnersberg denkt bereits länger über das Thema nach, kann aber weder sagen, dass er komplett für oder gegen die Teil-Legalisierung ist.

„Ich neige schon dazu, es für keine wirklich gute Idee zu halten, aber ganz so pauschal kann ich es eben nicht sagen“, erklärt Knez. Die grundsätzliche Befürchtung mancher Teile der Gesellschaft, dass nun automatisch viel mehr Menschen Cannabis konsumieren werden, teilt er jedenfalls nicht. Seine Sorgen gehen in eine andere Richtung: „Ich sehe eher Probleme für die vulnerablen Bevölkerungsgruppen.“

