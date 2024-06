Menschen kommen und gehen. Manche davon bleiben mit ihrem Wirken im Gedächtnis, und es keimt die Frage: Was macht der oder die an den neuen Orten und Zielen – beispielsweise Thomas Vieweg, der frühere, so umtriebige Dekan im protestantischen Kirchenbezirk Kirchheimbolanden? Man kann sagen: Stillstand ist seine Sache nicht.

Thomas Vieweg hat als Dekan tiefe Spuren hinterlassen. In seine Zeit fiel die damals rettende Fusion der Sozialstation mit den Diakonissen Speyer-Mannheim, die Gründung des Hauses Vergiss-mein-nicht,