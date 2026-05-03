Reinold Rehberger hat sein bereits drittes Werk über die Geschichte der Nordpfalz veröffentlicht. Ursula Hillrichs hat sich mit dem Autor über sein Werk unterhalten.

Herr Rehberger, Sie sind in Rockenhausen aufgewachsen, leben aber schon lange in der Nähe von München. Trotzdem scheint Ihre Verbindung zur Nordpfalz noch sehr intensiv zu sein.

Ja, das ist so. Tatsächlich empfinde ich Rockenhausen als meine Heimat, fühle ich mich dort geerdet. Teile meiner Familie leben noch hier, die ich immer mal wieder besuche.

Sie vollenden gerade den letzten Teil einer Trilogie mit dem Titel „Undeutsch“. Es geht um nordpfälzische Zeitgeschichte.

In den Siebzigern entstand das Projekt, die Nordpfalz Epoche für Epoche zu durchleuchten. Zwei Bücher sind schon erschienen: nach Kerndeutsch (1933-1945) und Treudeutsch (1870-1918) jetzt „Undeutsch“. Das ist das fehlende Verbindungsstück zwischen Kaiser und Führer.

Es geht also um die Zeit der Weimarer Republik: 1914 bis 1933. Warum gibt es die Anführungszeichen im Titel?

Sie signalisieren das Besondere dieses Sujets. Das stark nach Ablehnung anmutende Adjektiv sagt, dass wir uns in einem Zeitabschnitt bewegen, in dem längst nicht alles akzeptiert war. Auch nicht das Neue, die Demokratie.

Es gab ja außer der neuen Staatsform noch einiges andere bis dahin Unbekannte.

Ja, das stimmt. Außerhalb der Parlamentssäle nahm die Volkswirtschaft langsam Fahrt auf und Literatur, Musik, Malerei und Film erfuhren einen einmaligen Höhenflug.

Wie kam diese Entwicklung in der Nordpfalz an?

Vom kulturellen Aufbruch in den Metropolen Berlin und München war hier nicht viel zu spüren. Die „Goldenen Zwanziger“ waren für sehr viele Nordpfälzer das Gespinst einer abgehobenen großstädtischen Bohemien-Kaste. Die einzigen medialen Angebote waren bis 1926 die Lokalzeitung sowie der Stummfilm; dann kam das Radio – die akustische Brücke zur übrigen Welt. Aber hier gab es trotzdem keinen Charleston, kein Bauhaus, keinen Bubikopf, kein Art déco, keinen Stefan Zweig, keinen Barlach und auch keine Dandys. Stattdessen ein Leben wie gehabt, eine Existenz, die viele hart an der Kante entlang schrammen ließ. Das einzige Vergnügen war das sonntägliche Fußballspiel oder die Singstunde. Und so lieferten lediglich die Matadore der politischen Parteien, die regelmäßig aus Kaiserslautern oder Ludwigshafen angereist kamen, die einzigen informativ-unterhaltsamen Höhepunkte in einem ebenso tristen wie harten Alltag.

Was hat das konkret bedeutet?

„Undeutsch“ beschreibt den Alltag in der Nordpfalz in der vor-vor-digitalen Zeit, als es in Winnweiler gerade drei Telefone gab und die Leute aus Waldgrehweiler sieben Kilometer laufen mussten, um nach Dielkirchen zum nächsten Bahnhof zu gelangen. Für die meisten der Bewohner an Alsenz, Appel- und Moschelbach waren schwere Feldarbeit die einzige Möglichkeit, materiell über die Runden zu kommen. Das Neumodische war weit weg, viele schauten mit Verachtung auf die ihrer Ansicht nach verlotterten Hauptstädte und fühlten sich von der Politik nicht wahrgenommen.

Wie machte sich das bemerkbar?

Völkisch-nationalistische Ansprachen fielen hier auf fruchtbaren Boden. Hitler hatte noch nicht die Macht „ergriffen“, als er 1932 in Dörrmoschel und Schönborn bei der Reichspräsidentenwahl 100 Prozent der Stimmen bekam und man ihn dort zum Ehrenbürger ernannte. Ebenso in Dannenfels: 1922 wählten dort die Einwohner mit dem Bauern Friedrich Heß den ersten Nazi zu einem deutschen Bürgermeister. Zehn Jahre später waren Dörfer mit 60 bis 100 Prozent Nazi-Stimmen in der Nordpfalz normal.

Es gibt aktuell ein Strategiepapier der AfD, das heißt „Ländliche Raumnahme“. Sehen Sie da Parallelen zu damals?

Auf jeden Fall. Unsere Eltern und Großeltern lebten in unruhigen Zeiten – wie wir heute. Das Jahr 1926 war für das individuelle Lebensgefühl fast genauso prägend wie das Jahr 2026. Heute ist es nicht mehr die Angst vor Massenarbeitslosigkeit, aber vor Kriegen und vor Automatisierung – Gedanken an KI beispielsweise lassen die Leute nervös werden. Die Kommunen sind heute wie damals finanziell am Ende und den etablierten Parteien fehlt und fehlte es an überzeugenden Persönlichkeiten.

Sind die Vorgehensweisen der Rechtsextremen vergleichbar?

Sind sie! Früher ist die SA mit fröhlichen Musikkapellen durch die Dörfer gezogen, heute sind es Aperolabende und Bratwurststände. Es gibt viele Parallelen. „Undeutsch“ ist der „Schlussstein“ meiner zeitgeschichtlichen Nordpfalz-Trilogie. Mir ist es sehr wichtig, diese Epoche nachzuzeichnen, auch weil mich so viel in der Gegenwart daran erinnert.

Zur Person

Reinold Rehberger, 1946 in Rockenhausen geboren, ist Journalist, Sachbuchautor und Verfasser von einem halben Dutzend zeitgeschichtlicher Bücher über die Nordpfalz. Band I von „Undeutsch“ erscheint im Oktober 2026.