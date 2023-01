Im Ortsbeirat habe es zu viele nutzlose Meinungsverschiedenheiten gegeben, klagt Steinborns Ortsvorsteher. Sorgen macht ihm aber auch der Zusammenhalt außerhalb des Gremiums. In Gefahr sieht er etwas, was für den Eisenberger Ortsteil besonders wichtig sei.

Wenn man Steinborns Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) nach seinem innigsten Wunsch für das neue Jahr fragt, richtet Haas ihn an das örtliche Gremium. Er hoffe, „dass wir uns im Ortsbeirat wieder zusammenraufen und am gleichen Strang ziehen“. Denn in der Vergangenheit habe es sehr oft Meinungsverschiedenheiten gegeben, „die Steinborn leider so nicht weiterbringen“, sagt Haas über die Situation im Eisenberger Stadtteil mit seinen rund 2000 Einwohnern.

Die größte Enttäuschung

In diesem Zusammenhang nennt er als die für ihn größte Enttäuschung des vergangenen Jahres, dass das Gelände am ehemaligen Haus der Jugend immer noch nicht vermarktet werden konnte. Deshalb sollte 2023 eine „zukunftsgerichtete Entscheidung getroffen“ werden, wie dieses Grundstück sinnvoll genutzt werden könne. Einen seiner Ansicht nach unnötigen Streit verursachte auch die angedachte Nutzung des alten Spielplatzgeländes in der Richard-Wagner-Straße. In dieser Frage habe es „etwas Blutdruck“ gegeben. Trotz allem sieht Haas in der gefundenen Lösung ein gutes Beispiel für das Engagement der Anwohner, die durch eine Unterschriftenaktion die vorgesehene Bebauung des Geländes „abgewehrt haben“. Der Platz wird nun an eine Gemeinschaft interessierter Bürger verpachtet. Diese hatten sich bereit erklärt, die Grünfläche zu erhalten und naturnah zu bewirtschaften.

Priorität im neuen Jahr habe der kontinuierliche Ausbau der Fußwege in Steinborn. Vorgesehen sind die Wege in der Theodor-Storm-, Richard-Wagner- und Beethovenstraße. Dabei sei man auf einem guten Weg, so der Ortsvorsteher. Andererseits sei es schade, wenn durch den geplanten Glasfaserkabelausbau, der zwar für viele Haushalte eine Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten biete, die neuen Wege wieder aufgerissen würden. Denn im Stadtteil sei bereits eine „sehr gute Infrastruktur“ beim Datennetz und Mobilfunk vorhanden, die in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut worden sei.

In der momentanen Situation werde für einen möglichen Strom- und Gasausfall vorgesorgt, sagt Haas. Im Haus der Kirche werde ein Wärmeraum eingerichtet. Als wichtigstes Projekt für das kommende Jahrzehnt nennt Haas die Anbindung der Haushalte an die E-Mobilität. Dazu gehöre die Möglichkeit, eine öffentliche Strom-Tankstelle nutzen zu können. Außerdem sollte es für private PV-Anlagen, die nicht direkt am Haus genutzt werden können, zusätzliche Angebote geben.

Veranstaltungen gefährdet?

„Große Bauchschmerzen“ bereitet dem Ortsvorsteher die Situation im Hinblick auf Veranstaltungen. Da bestehe die Gefahr, dass Feste nicht mehr stattfinden werden, weil die Veranstalter „keine Lust mehr haben, sich mit immer neuen Vorschriften abzufinden und dafür ihre Zeit zu opfern“, meint Haas. Gerade in Steinborn seien die etablierten Feste für den Zusammenhalt wichtig.

Trotz allem engagierten sich zahlreiche Freiwillige immer noch bei gemeinsamen Aktivitäten. Konkret nennt Haas den Verein LWS, die Hobbygärtner und Containerpaten bei der Grünabfuhr, die Belegschaft des Kindergartens, die Pfadfinder mit ihrer Jugendarbeit und die Kerweborsch. Aber auch manche Aktivitäten der „Unsichtbaren“ im Hintergrund tragen zum Zusammenhalt der Gemeinschaft bei, lobt Haas.

Zur Person:

Alexander Haas, 62 Jahre, verheiratet, drei Kinder, Unternehmer, Ortsvorsteher seit 2009. Er würde 2024 bei der Kommunalwahl wieder antreten, „wenn es die Gesundheit zulässt und die Mehrheit in der FWG das befürwortet“.