Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr alle Menschen vor neue Herausforderungen gestellt. Viele neue Aufgaben hat dabei das Ordnungsamt übernehmen müssen. Tanja Gass und Judith Schappert von der Kreisverwaltung berichten über anstrengende Monate, neue Aufgaben und eine Herausforderung vor Pfingsten.

„Mit jeder neuen Änderung in den Corona-Verordnungen kommen auf die Ordnungsbehörde wieder neue Herausforderungen zu“, erzählt Tanja Gass von der Arbeit im Ordnungsamt, die sie selbst erst während der Pandemie übernommen hat. Sobald es neue Regeln gibt, müssen sich die Mitarbeiter des Ordnungsamts einarbeiten, um alle Anfragen richtig beraten zu können. Gerade im Moment ist das gar nicht so einfach.

„Die aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnungen sind eher kurzfristig“, berichtet Gass. So läuft die aktuelle vom 12. bis zum 20. Mai. „Wenn ich heute gefragt werde, was jemand an Wochenende an Pfingsten machen darf, muss ich leider sagen, wir müssen abwarten, was die neue Corona-Bekämpfungsverordnung ab dem 21. Mai für uns bereithält. Das macht es natürlich schwieriger zu planen.“ Büroleiterin Judith Schappert sagt: „Andererseits ist das gut, dass in den Verordnungen Entwicklung drin ist und man sich an veränderte Situationen anpasst.“ Nur die Übergangsphasen seien eine kleine Gratwanderung, weil niemand wisse, wie sich die Regeln ändern würden.

Viele neue Aufgaben

Seit Corona hat sich in der Arbeit des Ordnungsamts eine Menge geändert. „Wir sind ein Stück weit Unternehmensberater und Sorgentelefon geworden“, berichtet Gass von den Aufgaben des Ordnungsamts im Innendienst. „Uns erreichen täglich Anfragen per Telefon und Mail von Bürgern, Unternehmern und Dienstleistern, die wissen wollen, wie genau die aktuellen Corona-Regeln umzusetzen sind, die wir dann so gut es geht beraten.“

Außerdem wurde dem Ordnungsamt durch die Corona-Bekämpfungsverordnung die Aufgabe zugewiesen, für Museen und Zoos die Anzahl der Besucher festzulegen und Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Natürlich sei im Innendienst der Kreisordnungsbehörde auch die Bußgeldstelle zu erwähnen.

Quarantäne-Brecher gesucht

Um Corona-Maßnahmen zu kontrollieren, wurde von Gass mit Mitarbeitern aus der Kreisverwaltung ein Kommunaler Vollzugsdienst (KVD) aufgebaut, der in Zusammenarbeit mit den einzelnen Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden und der Polizei agiert. Der KVD der Kreisordnungsbehörde war in den vergangenen Wochen und Monaten überwiegend damit beschäftigt, die Aufträge des Gesundheitsamts abzuarbeiten.

Zum Beispiel wurden Teams rausgeschickt, wenn das Gesundheitsamt eine Person nicht erreichen konnte und eine hilflose Lage oder ein Quarantäne-Bruch vermutet wurde. Das habe aber in den meisten Fällen daran gelegen, dass einfach das Telefon nicht gehört worden war oder es einen Zahlendreher in der Nummer gegeben hatte. Schappert ergänzt: „Die Masse hält sich an die Regeln, ich erinnere mich nur damals an das Mehrfamilienhaus in Kibo, wo es Aufregung gab, weil Bewohner Quarantänevorgaben dauerhaft ignorierten.“

Außerdem wurden Beerdigungen und standesamtliche Trauungen auf die einzuhaltende Höchstanzahl der Besucher kontrolliert und die zeitweise nächtliche Ausgangssperre. Auch da gab es keine groben Verstöße, berichtet Gass. Es seien lediglich am Anfang der Sperre einige Personen angetroffen worden, die dann verwarnt wurden.

Hoffnung auf verantwortungsvolle Bürger

Allgemein sei das Arbeitsvolumen mit der Pandemie im Ordnungsamt stark angestiegen. „Mit den neuen Aufgaben war es logisch, dass es da einen Mehraufwand gibt, auch an den Wochenenden und in den Abendstunden“, sagt Schappert. Und Gass ergänzt: „Wir haben ein hervorragendes Team, das neben dem Tagesgeschäft noch diese zusätzliche Arbeit geleistet hat. Wenn die Werte jetzt weiter sinken, wird auch unser Arbeitsvolumen hoffentlich wieder etwas weniger.“

Zum Abschluss äußert Schappert noch einen Wunsch: „Uns würde entlasten, wenn mehr Leute, bevor sie zum Telefonhörer greifen, zuerst im Internet schauen, ob sie dort auch die Informationen finden. Auch die Corona-Seite vom Land ist sehr zu empfehlen.“ Und Tanja Gass erinnert daran, dass die Bürger weiter sensibel gegenüber den Schutzmaßnahmen und Regelungen bleiben sollten. „Gerade jetzt vor den Feiertagen hoffen wir in puncto private Zusammenkünfte auf verantwortungsvolles Verhalten.“