Für viele Menschen beginnt nach dem Aschermittwoch eine Zeit des bewussten Verzichtens. Christen halten die 40-tägige Fastenzeit bis zu Ostern aus religiösen Gründen ein. Andere wiederum verzichten nach der Faschingszeit, der Gesundheit oder Umwelt wegen einige Wochen. Doch was bedeutet Verzicht eigentlich? Wir haben bei Pfarrer Karl-Ludwig Hauth aus Eisenberg nachgefragt.

Weltweit bereiten sich Christen in der Fastenzeit auf Ostern vor. Verzicht spielt in dieser Zeit eine Rolle. Er ist jedoch nicht nur für Gläubige in diesen Wochen ein zentrales Thema. Manch