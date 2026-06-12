Zum 21. Mal sind Schornsteinfeger für den guten Zweck durch Deutschland geradelt. Zwei Nordpfälzer waren mit dabei. Was sie antreibt und wie viel Geld zusammengekommen ist.

Eine Woche lang haben Schornsteinfeger auf ihrer „Glückstour“ quer durch die Republik kräftig in die Pedale getreten. Dabei haben sie Spenden für krebs- und schwerstkranke Kindern gesammelt. Mit ihren Sport-Rennrädern im Tross dabei waren die Schornsteinfegermeister Maximilian Bauer (34) aus Alsenz und Martin Weirich (62) aus Obermoschel, die schon lange bei der „Glückstour“-Aktion aktiv sind.

Bei dieser wird unterwegs nicht nur Geld „eingefahren“ für den Verein „Glückstour – Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern“, sondern auch unmittelbar Gutes getan: Bei der diesjährigen Tour wurden an 76 Stationen jeweils 3000 Euro an Institutionen überreicht, die sich um betroffene Kinder und deren Familien kümmern. „Dabei berichten die Empfänger mit oftmals sehr bewegenden Worten über ihre Arbeit und vor allem über die Dankbarkeit der betroffenen Familien“, teilen Bauer und Weirich mit. „Oft ermöglichen wir auf diese Weise eine sehr gerne angenommene Hilfestellung, weil Krankenkassen oder andere Versicherungen bereits absagen mussten oder solche Kosten nicht übernehmen können.“

Von Braunschweig bis ins bayerische Straubing

Die diesjährige „Glückstour“ führte von Braunschweig über Duderstadt, Kassel, Hünfeld, Bad Neustadt, Forchheim und Ingolstadt bis nach Straubing in Bayern, wo der Bundesverbandstag der Schornsteinfeger stattfand. Dort wurden die Radler mit Jubelstürmen ihrer Berufskollegen begrüßt und so für die Strapazen belohnt. „Einige Hitzetage Ende Mai und Anfang Juni machten uns doch sehr zu schaffen, andererseits kamen wir einmal auch in ein heftiges Unwetter mit Starkregen“, berichten die beiden. Bis zu rund 100 Kilometer pro Tag hat das Duo gemeinsam mit ihren Berufskollegen absolviert. Anstrengungen, die sich mehr als gelohnt haben: Unter dem Strich stand am Ende ein neuer Spendenrekord von 536.784 Euro zugunsten des Vereins.

Zusammen mit dem gesamten Tross haben der Alsenzer Bauer und der Obermoscheler Weirich auf dem Rad rund 1000 Kilometer für den guten Zweck absolviert. Repro: Arno Mohr

Das Fundament für die Initiative hat Schornsteinfegermeister Jürgen Stricker aus Bayern gelegt. Ausgangspunkt war der Verlust seiner kleinen Tochter, die an Krebs gestorben ist. Das veranlasste Stricker, den Verein „Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern“ zu gründen. 2006 kam es zum ersten Kontakt von Stricker mit der „Glückstour“, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau begleitete. Tragisch: Stricker selbst erkrankte ebenfalls an Krebs und starb nach langem Kampf im Jahr 2010. Mittlerweile ist daraus unter Federführung des Schornsteinfegermeisters Ralf Heibrok dank vieler ehrenamtlicher Helfer die größte private Hilfsaktion in Deutschland geworden. Die Hilfeleistungen wurden auch auf misshandelte und missbrauchte Kinder ausgedehnt.

Kosten für die Tour übernehmen Schornsteinfeger selbst

Einmal im Jahr treten daher Schornsteinfeger als „Glücksradler“ auf einer Etappenfahrt über insgesamt rund 1000 Kilometer in die Pedale. Ziel ist jeweils der Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks. Die „Glückstour“ werde auch in Zukunft alles daran setzen, dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist, betonen die Verantwortlichen. Auch Maximilian Bauer und Martin Weirich wollen die Aktion so lange wie möglich unterstützen. Apropos Unterstützung: Die Kosten für Übernachtungen und Verpflegung werden von den teilnehmenden Schornsteinfegern komplett selbst getragen. Für Bauer und Weirich ist es keine Frage, dass sie sich so lange es geht für den guten Zweck engagieren wollen.