Gut 30 Frauen engagieren sich ehrenamtlich beim Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst in Rockenhausen, und ebenso viele sind es in Kirchheimbolanden. Jeweils drei Männer komplettieren die Teams. Ist das ein erwartbares Zahlenverhältnis? Und was sagt die männliche Minderheit zu ihrem Einsatz?

Auf die Frage, ob die aktuelle „Männerquote“ bei den Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdiensten in Rockenhausen und Kirchheimbolanden den Erfahrungswerten entspricht, antwortet Hans Sahoraj: „Ja, leider.“ Er ist einer der drei Hospizbegleiter in Kibo und sagt: „Es entspricht immer noch den gesellschaftlichen Vorstellungen, dass alles, was mit Fürsorge, sich Kümmern und Unterstützen zu tun hat, Aufgabe von Frauen ist. Männer sind offensichtlich auch besser im Verdrängen und das Thema ,Tod’ ist ja nach wie vor ein unbequemes.“

Hans Sahoraj hatte als Sozialarbeiter beruflich schon immer mit schwierigen Situationen zu tun, in denen er Menschen nahegekommen ist. „Ich habe deswegen keine Berührungsängste“, führt er weiter aus. „Im Gegenteil, meine Erfahrungen ergänzen sich gut mit dem, was ich als Hospizbegleiter einbringen muss.“

Die Helfer wollen etwas zurückgeben

Die Motivation, sich zu engagieren, kam bei Hermann Radenheimer, Thomas Günther und Gerhard Walter eher aus dem privaten Bereich. Thomas Günther hat zusammen mit seiner Frau lange Zeit seine im Wachkoma liegende Mutter gepflegt und dabei erfahren, wie wichtig es ist, Hilfe zu bekommen. In vergleichbaren Situationen befanden sich ebenfalls die anderen beiden. „Es war großartig zu erleben, wie wohl es tut, vom Hospizdienst unterstützt zu werden“, erzählt Hermann Radenheimer. „Da wollte ich etwas zurückgeben und habe die Ausbildung absolviert. Und noch nicht ein Mal bereut.“

„Auch ich bringe mich sehr gern beim Hospizdienst ein“, ergänzt Hermann Pratz. „Dabei ist es mir egal, ob ich Männer oder Frauen besuche. Manchmal scheint es aber, dass es einem Mann leichter fällt, Gefühle zu äußern, wenn der Gesprächspartner ein Mann ist.“ Und Sabine Nauland-Bundus, Leiterin des Dienstes in Kibo, fügt hinzu: „Wir schauen schon danach, dass die Konstellationen passen.“

Lob für harmonische Arbeitsatmosphäre

Alle freuen sich über die harmonische Arbeitsatmosphäre in beiden Hospizdienststandorten. „Die Begegnung mit den Kollegen ist immer erfrischend und bereichernd“, berichtet Ralf Bayer. „Und es gibt immer etwas zu lachen.“

Machen nun die Männer etwas anders als die ehrenamtlichen Frauen? Nein, sind sich die sechs einig. „Wir alle – ob Mann oder Frau – machen den leidenden Menschen und deren Angehörigen das gleiche Angebot“, betont Hans Sahoraj. „Wir bringen Zeit mit und wir hören zu.“

Info

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich an die beiden Hospizdienste wenden: In Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 7059714 oder in Rockenhausen unter 06361 929017.