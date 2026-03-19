Gerhard Bauch lässt zum 70. Geburtstag nicht die Puppen, sondern Roboter tanzen: Statt Geschenke bittet er um Spenden für ein Schüler-Projekt. Als Dank gibt’s eine tolle Show.

Im April feiert Gerhard Bauch seinen 70. Geburtstag – allerdings nicht auf die klassische Art mit Kaffee und Kuchen, Häppchen und Sekt: Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rockenhausen werden ihn und seine Gäste mit einer Robotik-Show unterhalten. Im Gegenzug verzichtet der Gerbacher auf Geschenke und sammelt stattdessen Spenden für das seit Jahren so erfolgreiche Roboter-Team „The Rockys“ der IGS.

„Eigentlich war ich am 24. Dezember dran – aber dieser Tag eignet sich nicht besonders gut für Geburtstagsfeiern“, sagt Gerhard Bauch pragmatisch. Ort und Datum der besonderen Party möchte er aber nicht preisgeben, denn die Gästeliste sei mit rund 70 Personen bereits voll. Aber etwas anderes liegt ihm am Herzen: Er möchte andere Menschen dazu animieren, seinem Beispiel zu folgen und die Rockenhausener Roboter-Spezialisten finanziell zu unterstützen.

Positive Reaktionen von Familie und Gästen

Die Begründung für seinen Wunsch klingt einleuchtend: „Jenseits der 50 hat man meistens seinen Haushalt komplett – und mit 17 Gutscheinen von 13 Internethändlern etwas Gescheites anzufangen, gelingt auch nicht immer zufriedenstellend.“ Zudem ist er mit Blick auf die Robotik-Schüler nicht ganz fachfremd: 42 Jahre lang war Bauch als Programmierer tätig – von dem Weg, den die IGS mit ihrer AG schon vor Jahren eingeschlagen hat, ist er fasziniert. Nicht zuletzt hat er persönlich einen Bezug zu der Gruppe: „Es gibt zwei Jugendliche in meiner Nachbarschaft, die dort mitmachen.“ An seiner Feier wird er deshalb eine Spendenbox aufstellen – und hofft auf reichen Inhalt. Die Reaktionen auf seine Idee seien durchweg erfreulich gewesen: „Meine Kinder und meine Gäste haben bisher sehr positiv reagiert“, sagt der Jubilar.

In den vergangenen Jahren hat das Robotik-Team der IGS Rockenhausen große Erfolge erzielt, zuletzt bei der VEX Robotics World Championship in den USA und den VEX V5 European Open in der Türkei. Trotz verpasster WM-Qualifikation betont Teamleiter Heiko Baumann, dass die AG weiterhin auf Spenden angewiesen sei: „Ja, leider haben unsere Jungs und Mädels dieses Jahr die Qualifikation für die WM knapp verpasst. Dennoch benötigen wir Förderung für die neue Saison.“ Von Bauchs Einladung zeigten sich die Schüler begeistert: „Besonders darüber, dass sie ihre Projekte präsentieren dürfen und Rückhalt erhalten“, sagt Baumann.

Drei Roboter bei der Feier im Einsatz

In der Show zu Bauchs Geburtstagsfeier werden die Jugendlichen drei Roboter präsentieren: einen V5-Roboter, der auf programmierte Kommandos reagiert, einen IQ-Roboter, der eigenständig Entscheidungen treffen kann, und einen AIM-Fußballroboter, den die Gäste selbst steuern können, um so viele Tore wie möglich zu erzielen. „Bezahlt“ werden die Schüler für ihr Engagement von Bauch auch – allerdings in Naturalien, wie der 70-Jährige betont: „Sie sind natürlich zum Essen eingeladen.“

Info

Spenden für das Robotik-Team der IGS Rockenhausen können überwiesen werden auf das Konto des IGS Fördervereins bei der Sparkasse Donnersberg: IBAN: DE31 5405 1990 0020 0005 68. Verwendungszweck: Robotik-AG.