Die Busse könnten bald losfahren – was noch fehlt, ist ein Brief aus Mainz: Nach wie vor wartet Tristan Werner, Büroleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, sehnsüchtig auf den Förderbescheid des Verkehrsministeriums. Denn natürlich will niemand Ärger mit dem Ministerium riskieren.

Vor allem für den barrierefreien Umbau der beiden Fahrzeuge wird der Landeszuschuss benötigt. Denn der Bürgerbus soll vor allem älteren Menschen den Weg zu Arzt, Verwaltung oder Supermarkt erleichtern. Beginnen kann dieser Umbau aber erst, wenn der Bescheid aus Mainz eingetroffen ist. Dies ist im Regelfall eine Auflage für die Bewilligung von Zuschüssen: Erst wenn die Förderung offiziell zugesagt ist, darf Geld für das betreffende Projekt ausgegeben werden. So hatte beispielsweise im Jahr 2018 die Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel) beim dortigen Bürgerbus-Start Ärger mit der Landesregierung, weil diese einen erwarteten Zuschuss nicht auszahlen wollte. Begründung: Das Projekt war bereits ohne Förderzusage gestartet.

Um dies in Kibo zu vermeiden, ist nun Geduld gefragt. Schon seit Anfang März rechnet Werner „fast täglich mit Nachricht aus Mainz“. Bislang ist nichts passiert, aber der Büroleiter ist überzeugt, dass es nun bald so weit sein wird. Allerdings sei es nicht so, dass die Busse dann am folgenden Tag losrollen könnten, sagt er. Neben dem barrierefreien Umbau stehen dann beispielsweise auch noch die Schulungen für die Telefonteams an. Denn die Software, die für Buchung und Disposition genutzt werden soll, kann auch erst gekauft werden, wenn der Brief vom Ministerium da ist.

Noch aber gibt es laut Tristan Werner keinen Grund, am avisierten Starttermin zu rütteln: Wie angekündigt, soll der erste Bürgerbus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden noch im Frühjahr 2023 rollen. Auf Bestellung (spätestens am Vortag) holen sie die Fahrgäste an der Haustüre ab, bringen sie zu ihrem Ziel und später wieder zurück. Durch Routenplanung wird versucht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Menschen von A nach B und zurück zu bringen.