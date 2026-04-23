Das dürfte nicht nur Floristikfans freuen: Die Kirchheimbolander City hat ein neues Geschäft. Mit ihrem Blumenladen „Judys Flower Bar“ ist Judith Krüger an den Start gegangen.

Für Judith Krüger ist ihre „Flower Bar“ in der Kleinen Residenz bereits das zweite Geschäft. An den Vormittagen steht sie im Laden ihrer „Hauptstelle“ in Gau-Odernheim. „Mit Blumen beschäftige ich mich einfach sehr gerne“, sagt die langjährige Floristin. Die Entscheidung für das zweite Standbein habe sich vergangenen Herbst spontan ergeben, erzählt Krüger. Dass ihre Wahl auf Kibo fiel, war naheliegend: Seit fünf Jahren lebt die 39-Jährige mit ihrer Familie in Bolanden.

Auf die Immobilie sei sie durch die Online-Handelsplattform Ebay gestoßen – mit dem Vermieter sei sie schnell übereingekommen. Da Krüger aktuell beide Läden noch im Alleingang betreut, müsse sie die Öffnungszeiten zwischen den Standorten aufteilen. „Ich schaue aber schon nach einer Hilfe. Dann wäre ich bei den Öffnungszeiten auch flexibler“, erklärt sie. Ihr Geschäft in Gau-Odernheim betreibt sie selbstständig seit sieben Jahren; zuvor ist sie in einer Friedhofsgärtnerei angestellt gewesen.

Blumen für jeden Anlass

Was das Sortiment anbelangt, möchte sie sich breit aufstellen: „Ich kann praktisch für jeden Anlass etwas liefern. Das reicht von Hochzeits- und Trauerfloristik über Taufen und Konfirmationen bis hin zu privaten Feiern und Messen.“ Hinzu kämen Hotelbelieferungen und Grabpflege, auch individuelle Wünsche seien jederzeit möglich. Mit ihrer Stammkundschaft stehe sie per WhatsApp in Kontakt. „Das geht dann auch ganz kurzfristig“, sagt Krüger. Ganz allgemein sind Blumen ihre Leidenschaft. Einen ausgewiesenen „Liebling“ hat die Floristin zwar nicht, aber die Ranunkel habe sie schon besonders gerne.

Info

Das Geschäft in der Schlossstraße 19 in Kirchheimbolanden ist von Dienstag bis Samstag ausschließlich an den Nachmittagen geöffnet.

