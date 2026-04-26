Die RHEINPFALZ war mit ihrem Infomobil am Mozartbrunnen zu Besuch. Leser nutzten die Chance für Fragen, Anregungen, Kritik – und die Einrichtung ihres Digitalabos.

Wir wollen reden! So hatten wir im Vorfeld Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen, uns am Mozartbrunnen in Kirchheimbolanden zu besuchen. Dort standen wir am vergangenen Freitagmorgen für zwei Stunden mit unserer schmucken, schnittigen Ape, dem RHEINPFALZ-Infomobil für die Pfalz. Bei bestem Frühlingswetter kamen zahlreiche Besucher, um die Gelegenheit zu nutzen, mit Kollegen aus der Redaktion und vom Marketing über Themen, Texte, die Zeitung, das Digitalangebot der RHEINPFALZ und alles, was die Welt sonst so bewegt, zu reden. Ja, auch zu diskutieren. Denn mit Kritik wurde nicht gespart. Die Zeitung sei zu dünn, verschiedene Themen aus kleinen Gemeinden würden fehlen, Fotos seien nicht immer schön.

Wir haben uns gut mit den Leserinnen und Lesern ausgetauscht, einige Missverständnisse und Fehlinformationen aus der Welt geschafft – und ihnen andere Optionen des Zeitungslesens eröffnet. Zum Beispiel, dass mit einem Digitalabo der RHEINPFALZ viel mehr Inhalte zur Verfügung stehen als mit der gedruckten Zeitung. Wir sind also nicht „dünner“ geworden, sondern bieten verschiedene Informationen zusätzlich auf verschiedenen Kanälen an. Einige Besucher ließen sich auch vor Ort direkt ihr Digitalabo einrichten.

Themen, die die Menschen im Donnersbergkreis bewegen, haben wir notiert und werden sie in den nächsten Wochen recherchieren und darüber berichten. Zum Beispiel, warum die Post in manchen Dörfern nur noch selten und unregelmäßig die Briefe bringt. Oder wie und wo man im Kreis das Sportabzeichen machen kann. Einige Leser und Leserinnen wünschen sich mehr Hinweise auf Veranstaltungen – auch über den Donnersbergkreis hinaus.

Wenn Sie uns am Freitag verpasst, aber dennoch einen Wunsch an die Redaktion haben, eine Frage, ein Thema oder eine besonders interessante Geschichte aus ihrem Ort erzählen wollen: Schreiben Sie uns an reddonn@rheinpfalz.de.