Eine Umkleidekabine in einer Postfiliale? Das sieht man nicht alle Tage. Seit einigen Wochen aber mitten in Kirchheimbolanden. Die Idee stammt aus Frankreich, Kibo war jedoch schneller.

Nicht wenige Kunden, nicht wenige Passanten sind überrascht: Warum steht eine Umkleidekabine bei Officestar Enders in Kirchheimbolanden? So mancher vermutet gar, dort würden womöglich seit Neustem auch Kleider verkauft. Stimmt aber nicht, wie Chefin Sylke Harings erläutert. Es hat vielmehr etwas mit der dort angesiedelten Postfiliale zu tun.

Den Nach-Hause-Weg sparen

Was dahinter steckt: Viele Menschen bestellen sich im Online-Handel Klamotten, sind sich aber unsicher, wie die Größe ausfällt. Aus diesem Grund werden zwei Teile bestellt und eines wieder zurückgeschickt. Ebenso kommt es vor, dass Kunden das gleiche Kleidungsstück in unterschiedlichen Farben ordern – eines behalten und andere zurückzuschicken. Wenngleich das unter den Aspekten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit mehr als fragwürdig scheint, so agieren doch mehr und mehr Menschen auf diese Art. Und sie sollen von der Idee profitieren: Denn zwischen Abholen und Zurückschicken der Pakete war der Weg nach Hause bislang unumgänglich.

Um diese Wege einzusparen, hat Sylke Harings eine Kabine organisiert, in der die Kunden ihre Kleidung direkt in der Postfiliale anprobieren – und gegebenenfalls gleich zurückschicken – können. Die Idee hatte sie nach einem Medienbericht, „dass in Frankreich der Gedanke entsteht, solche Umkleidekabinen in Poststellen zu installieren. Diese Idee hat mir so gut gefallen, dass ich sie direkt umsetzen wollte“. Umgehend habe sie im Internet recherchiert und sofort geschaut, wo sie eine solche mobile Umkleide herbekommen könne, berichtet Harings.

Nutzung noch zögerlich

Die Kabine ist seit Ende Januar dort zu finden, und momentan hat Sylke Harings den Eindruck, dass die Benutzung noch etwas zögerlich anläuft. Dennoch ist sie aufgrund etlicher Reaktionen zuversichtlich. „Der eine oder andere hat die Kabine schon genutzt, doch bisher war noch niemand da, dessen Paket deshalb explizit in unsere Filiale geliefert wurde. Ich denke aber, dass sich die Idee einfach noch ein bisschen verbreiten muss, denn die Kunden, die vor Ort sind, zeigen meistens Begeisterung dafür“, sagt sie.

Anhand der Retouren werde durchaus deutlich, dass häufig Pakete zurückgeschickt werden. Vielfach können Kunden über ihr Smartphone den Retourenschein auch vor Ort generieren, der dann mit einem QR-Code in der Filiale ausgedruckt wird. Und noch bevor sich die Idee in Frankreich so richtig hat verbreiten können, ist sie in Kirchheimbolanden bereits umgesetzt worden.