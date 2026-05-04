Auf dem Ramser Friedhof wird es keine Wiesenerdgräber geben. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Damit lehnte der Rat die Anregung einer Bürgerin ab, auch Wiesenerdgräber unterhalb der bestehenden Wiesenurnengräber zuzulassen. Zwar befürwortete CDU-Fraktionssprecher Martin Conradt den Vorschlag unter der Bedingung, dass keine zusätzlichen Kosten für die Gemeinde anfielen, doch die Mehrheit lehnte diese alternative Bestattungsmöglichkeit ohne weitere Aussprache ab. Auf die Frage einer bei der Ratssitzung anwesenden Bürgerin nach den Gründen dafür, nannte ein Mitglied der SPD-Fraktion als Hauptgrund, dass bei einem Sarggrab über Jahre hinweg Probleme mit der Bodensetzung bestehe. Folglich müsste der abgesunkene Bereich ständig eben gehalten werden, damit die Wiese ganzjährig gemäht werden könne.