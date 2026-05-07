Der Kundenstamm von Bäckermeister Michael Hörhammer ist weit gestreut – bis hinauf nach Castrop-Rauxel. Deshalb bietet er sein Brot jetzt im eigenen Online-Shop an.

In der Bäckerei Hörhammer in der zu Lohnsfeld gehörenden Pulvermühle war man schon immer erfinderisch. Deshalb gehört zum Sortiment neben Brot, Brötchen, Kuchen und süßen Teilchen zum Beispiel auch ein Whisky aus Nordpfälzer Roggenbrot. Die jüngste Geschäftsidee ist nun ein eigener Online-Shop.

„Wir haben viele Kunden, die von weiter her sind, aus der Mainzer oder Wormser Gegend, aus Bad Kreuznach oder Kaiserslautern, aber auch aus dem Ruhrgebiet bis hoch nach Castrop-Rauxel“, sagt Michael Hörhammer. „Um diese Kunden auch weiterhin bedienen zu können, kamen wir auf die Idee mit dem Online-Shop.“ Er wisse, dass auch viele seiner älteren Kunden fit im Umgang mit dem Computer seien und die schon länger bestehende Internetseite der Bäckerei gern besuchten.

Erster Versandtag war der 7. Mai, in der Planung war das Projekt allerdings schon seit Januar. „Da steckt ein Riesenaufwand dahinter“, sagt Hörhammer. „Wir mussten recherchieren, kalkulieren, Dateien erstellen, mit der DHL einen Geschäftskundenvertrag abschließen, eine Verpackung entwickeln, die an das Produkt angepasst ist und schließlich auch Testkäufe machen, um zu sehen, ob das alles richtig funktioniert.“

Frische Brötchen werden nicht verschickt

Nicht jede Ware eignet sich für den Versand: „Frische Brötchen schon mal nicht, denn bis die beim Kunden ankommen, sind sie eben nicht mehr frisch“, nennt Hörhammer ein Beispiel. Was sich dagegen gut eignet, ist Vollkornbrot, beispielsweise aus Hafer und Dinkel, denn das ist länger haltbar. „Wir haben das Versandsortiment mit Absicht erst einmal klein gehalten, wollen es aber zeitnah erweitern.“ Auch der Brot-Whisky kann im Online-Shop bestellt werden. Zu erreichen ist der Shop über einen Link auf der Facebook-Seite der Bäckerei oder gleich auf der eigenen Homepage. „Wir versenden einmal wöchentlich, immer donnerstags“, erläutert Hörhammer.

Für Michael Hörhammer, der die Bäckerei in der Pulvermühle in fünfter Generation betreibt, ist die Ausweitung des Geschäfts ein Schritt mit Blick in die Zukunft. Eine Rolle spielt dabei aus seiner Sicht auch, dass die Gesellschaft älter und weniger mobil wird. Denn die Pulvermühle befindet sich außerhalb von Lohnsfeld. Kunden sind also auf ein Fahrzeug angewiesen.

Wie schnell sich die Lage außerhalb des Ortes zu einem existenzbedrohenden Problem entwickeln kann, erlebte Familie Hörhammer vor wenigen Jahren, als die Pulvermühle, in der sie neben der Backstube und dem Ladengeschäft auch noch ein Café betreibt, mehrmals von der Außenwelt abgeschnitten war: Zuletzt 14 Monate am Stück mit einigen wenigen Unterbrechungen, weil entlang der L401 ein Radweg gebaut wurde. Wer zur Bäckerei wollte, musste große Umwege fahren. Der Umsatz brach ein, und die Familie musste um ihre Existenz bangen.