Es kommt wohl eher selten vor, dass einer der zahlreichen E-Scooter-Fahrer, die mittlerweile am Straßenverkehr teilnehmen, am Ende seiner Fahrt gefesselt und von der Polizei in Gewahrsam genommen wird. So aber erging es einem 39-jährigen Mann am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Winnweiler. In der Schulstraße wollten ihn Polizeibeamte kontrollieren. Der Mann flüchtete zunächst mit seinem Scooter, wurde aber von den Beamten letztlich aufgegriffen. Weil er laut Polizei „erheblichen Widerstand“ leistete, bei dem zwei Polizisten leicht verletzt worden seien, fesselten diese ihn und nahmen ihn mit. Wie sich herausstellte, bestand gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Nun wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.