Neu denken, reflektieren, sich korrigieren. Das fällt nicht jedem leicht. Gerade in der Politik, in der das gerne auch als Schwäche ausgelegt wird. Erfreulich aber, wenn Politik über ihren Schatten springt. So wie jetzt in Eisenberg.

In der Politik wird derzeit gerne über Reflexion gesprochen. Das hat auch mit dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck zu tun und seiner Art von Kommunikation. Die Öffentlichkeit sieht