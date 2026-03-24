Göllheims Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller war Anfang März Gast von Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue. Gemeinsam mit Kollegen aus ganz Deutschland.

„Das war das letzte Ereignis, das noch im Schloss Bellevue stattfinden konnte. Nach uns müssen sie jetzt erst mal renovieren“, scherzt Dieter Hartmüller. Anfang März war der Göllheimer Ortsbürgermeister gemeinsam mit rund 100 anderen ehrenamtlichen Bürgermeistern aus ganz Deutschland zu Gast im Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der humorvolle Ton soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass viele Teilnehmer mit ernsten Sorgen nach Berlin gekommen waren: Hoher Verwaltungsaufwand, knappe Kassen und schwindende Gestaltungsspielräume prägen den Alltag in den Kommunen – Themen, die beim zweitägigen Treffen in der Hauptstadt zur Sprache kamen.

Den Unmut vieler ehrenamtlicher Bürgermeister belegt eine repräsentative Forsa-Umfrage. In Deutschland gibt es rund 6000, doch nur noch 33 Prozent sind demnach mit ihren Gestaltungsspielräumen im Amt zufrieden. 70 Prozent bewerten die finanzielle Situation ihrer Kommune als schlecht bis sehr schlecht, 88 Prozent sehen fehlende Haushaltsmittel als die größte Herausforderung der kommenden Jahre.

Die Umfrage wurde von der in Hamburg ansässigen, gemeinnützigen Körber-Stiftung in Auftrag gegeben. Auf Grundlage dieser Ergebnisse lud die Stiftung gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier einen repräsentativen Querschnitt ehrenamtlicher Bürgermeister aus Deutschland zu einer zweitägigen Veranstaltung nach Berlin ein.

Von Alt bis Jung, von Nord nach Süd

Einer von ihnen war Dieter Hartmüller. „Am ersten Tag nahmen wir an einer Fachkonferenz teil, am Tag danach wurden wir im Schloss Bellevue empfangen“, berichtet der Göllheimer Ortschef. „Es ging letzten Endes vor allem um einen Erfahrungsaustausch zwischen Bürgermeistern. Der Empfang beim Bundespräsidenten war dann das Tüpfelchen auf dem i.“

„Für mich war das eine sehr interessante Erfahrung“, so Hartmüller, der seit 2009 im Amt ist. Besonders beeindruckt habe ihn die Zusammensetzung der Runde. „Da waren wirklich ganz unterschiedliche Menschen, jung, alt, Männlein, Weiblein, aus großen und kleinen Gemeinden, aus Nord, Süd, Ost und West. Manche Gemeinden haben nur 150 Einwohner, andere 10.000. Und alle konnten sich äußern und wurden gehört.“

Thematisch ging es vor allem um die Rolle der Kommunen als Fundament der Demokratie. „Wir sind am nächsten dran am Bürger“, bekräftigt Hartmüller. Entsprechend offen sei über die Probleme gesprochen worden, die viele Gemeinden derzeit belasten. „Man merkt, dass eine große Unzufriedenheit herrscht. Vor allem, was die finanzielle Ausstattung der Kommunen angeht. Da sind wir in Rheinland-Pfalz nicht die Einzigen, denen es so geht.“

Podiumsdiskussion mit dem Bundespräsidenten

Beim Empfang in Schloss Bellevue habe sich Steinmeier an einer Podiumsdiskussion beteiligt. „Der Umgang miteinander war respektvoll, er war offen und empfänglich“, schildert Hartmüller. Die Bürgermeister hätten vor allem eine Entbürokratisierung der Verwaltungsarbeit gefordert.

In diesem Zusammenhang sei auch der Wildwuchs bei den zahllosen Förderprogrammen kritisiert worden. „Da blickt kaum noch jemand durch“, sagt Hartmüller. Er selbst gehört zu den Ortsbürgermeistern im Donnersbergkreis, die seit Jahren fordern, hier die Axt anzusetzen. „Es gibt nicht nur zu viele dieser Programme, sie setzen auch die falschen Schwerpunkte. Am Ende beantragen wir nicht unbedingt das, was wir am dringendsten brauchen, sondern das, was gerade gefördert wird.“ Als Beispiel nennt er die Städtebauförderung, die auch Göllheim in Anspruch nimmt. „Natürlich machen wir das. Aber eigentlich bräuchte ich das Geld für den Kindergarten.“

Ob die Botschaft ankam?

Nötig sei aus seiner Sicht ein grundsätzlicher Kurswechsel. „Man muss uns vor Ort machen lassen. Wir wissen selbst am besten, was wir brauchen.“ Das setze allerdings voraus, dass man den Ortsbürgermeistern und den Gemeinderäten mehr Vertrauen entgegenbringen müsse. Genau daran hapere es oft auf den übergeordneten Ebenen.

Ein Ergebnis der Forsa-Umfrage habe ihn aufhorchen lassen: „Bei der Frage, wie viel Wertschätzung die jeweilige Landesregierung ihren Bürgermeistern entgegenbringt, hat Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen am schlechtesten abgeschnitten, und Bayern am besten.“

Ein „Weiter so“ werde das Amt des Ortsbürgermeisters auf Dauer immer unattraktiver machen, ist Hartmüller überzeugt. „Wer kann sich das überhaupt noch leisten?“, stellt er die rhetorische Frage, und beantwortet sie gleich selbst: Selbstständige, Beschäftige des öffentlichen Dienstes und Rentner. „Irgendwann will es niemand mehr machen.“ Diese Botschaft sei dem Bundespräsidenten sehr deutlich vermittelt worden. – Ist sie angekommen? – „Ich hoffe es.“