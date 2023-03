Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Idee ist so sympathisch wie simpel: Wenn Baumbesitzer ihr Obst nicht selbst ernten wollen, darf es jedermann ohne Gewissensbisse pflücken. Vorausgesetzt, der Baum ist mit einem gelben Band gekennzeichnet. Auch in Kirchheimbolanden soll die bundesweite Aktion Früchte tragen. Und wie läuft’s so?

Buch geführt wird im Rathaus nicht, wie viele Bäume im vorigen Jahr mit so einem Band markiert wurden. Otmar Steitz, beim Bauhof der wandelnde grüne Daumen, schätzt aber, dass