Ab Montag, 2. September, bis zum 13. Oktober sind Helfer des DRK-Kreisverbandes Donnersberg von Haus zu Haus unterwegs, um Fördermitglieder für die Ortsvereine zu gewinnen. Sie tragen Rotkreuz-Kleidung und führen einen DRK-Ausweis mit sich. Bar- oder Sachspenden dürfen sie nicht entgegennehmen. Bei Unsicherheiten über die DRK-Zugehörigkeit könne der Mitgliederservice kontaktiert werden, schreibt das DRK.

Die Finanzierung sozialer Projekte in der Region sei nur mit Unterstützung aus der Bevölkerung möglich. Daher seien sechs Botschafter in den Orten unterwegs und informierten über die ehrenamtliche Arbeit und über die Fördermitgliedschaft, die unter anderem einen Mitgliedsausweis mit Rückholschutz, einen Hausnotrufanschluss ohne Gebühr und einen DRK-Schlüsselanhänger umfasse. Das Ehrenamt sei eine tragende Säule des DRK. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer seien in verschiedenen Bereichen wie Jugendarbeit, Sozialarbeit und Katastrophenhilfe aktiv.