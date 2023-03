Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist er es, oder ist er es nicht? Diese Frage drängt sich geradezu auf, wenn man den Ablauf der Wahl zum Zweiten Beigeordneten in Wartenberg-Rohrbach am Donnerstagabend beobachtet hat. Bürgermeister Rudolf Jacob klärt am Freitag auf: Er ist es nicht. Zwar wurde Matthias Marschall gewählt, wegen grober Fehler von Ortsbürgermeisterin Dagmar Schneider-Heinz muss das ganze Prozedere in der nächsten Sitzung aber wiederholt werden.

Was ist passiert? Bei der Wahl zum zweiten Beigeordneten entfielen fünf von acht möglichen Stimmen auf Matthias Marschall (WG Krispin). Er erhielt auf diese Weise die eindeutige