Am Theater des Nordpfalzgymnasiums Kirchheimbolanden sind dieses Jahr gleich drei AGs beteiligt. Die Anzahl der Darsteller ist rekordverdächtig – und das Stück anspruchsvoll.

Am Nordpfalzgymnasium (NPG) grassiert das Theaterfieber. Denn das Interesse an der AG ist groß: 22 verschiedene Rollen hatte Markus Bock für die aktuelle Aufführung zu besetzen. „Das war eine Herausforderung – vor allem, weil es auch nicht viele Theaterstücke für so viele Rollen gibt“, erklärt der Leiter der Theater AG. Seit Jahren stehe das Schultheater am NPG hoch im Kurs. Nachwuchssorgen müsse er sich daher nicht machen, sagt der Pädagoge, der über den großen Zulauf erfreut ist. In dem Ensemble wirken Schülerinnen und Schüler ab der achten Klassenstufe mit.

Traditionell werden die Aufführungen von der momentan siebenköpfigen Technik AG unterstützt. Erstmals sind auch die zwölf Mitglieder der neu gegründeten Bühnenbild AG an dem Projekt beteiligt. Nach den Osterferien wurde zudem die Technik in der Aula aufgerüstet. Ein bei der Theatergruppe willkommener Schritt – so könnten problemlos multimediale und KI-generierte Elemente integriert werden. Und von denen gibt es in „Jupiter brüllt – Der lange Weg zum Glücksplanet“ reichlich.

Thema: Wo steckt das Glück im 21. Jahrhundert?

Für das anspruchsvolle und hochaktuelle Stück hätten sich die Teilnehmer spontan entschieden, berichtet Bock. Inhaltlich gehe es um die Frage: Wo steckt es, das Glück im 21. Jahrhundert? Finden wir unsere Erfüllung in der Arbeit, Gemeinschaft, Partnerschaft oder Eigentumswohnung? Die Frage richte sich an die „Millenials“, die – von Krisen verunsichert – in einer erschöpften Gesellschaft zu Sinnsuchenden ihrer Generation geworden seien. Die Figuren im Stück kreisen um den Glücksplaneten Jupiter, der als Projektion das zentrale Element der Bühnengestaltung darstellt. Mehr als 20 verschiedene Bühnenbilder haben die Beteiligten für das Stück entwickelt.

Anspruchsvolles hat Bock auch zusammen mit den Schülern bei den Texten umgesetzt. Etwa die Hälfte lässt er von einem kollektiven „Theaterchor“ sprechen. „Der Chor soll den Verfall der Hauptfiguren kommentieren und versucht anfangs noch zu warnen. Letztendlich kommentiert und zementiert der Chor aber den Abstieg, wird also zu einem apokalyptischen Chor“, erläutert der Pädagoge weiter. Ihn begeistere, dass sich seine Schüler für solch ein anspruchsvolles Thema entschieden haben. Seit den vergangenen Sommerferien habe man sich dazu jeden Dienstag getroffen und jeweils vier Stunden geprobt.

Info

„Jupiter brüllt – Der lange Weg zum Glücksplanet“ wird am Donnerstag, 23., und am Freitag, 24. April, jeweils um 19.30 Uhr in der NPG-Aula aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

