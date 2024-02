Im Donnersbergkreis gibt es gute Bedingungen für eine bemerkenswerte Insektenart: die Rost-Wintereule. Und die war früher eine Raupe.

Wer glaubt denn sowas? Sicherlich zunächst einmal niemand, weil er bei der Bezeichnung „Rost-Wintereule“ an Wald, Bäume, Zweige und einen darauf sitzenden größeren braungefiederten Vogel denkt. Tatsächlich ist das aber der Name eines Schmetterlings. Er gehört zu den Winterfaltern und damit zu den Arten, die nur in der kalten Jahreszeit fliegen, also den Winter nicht als Puppe oder Raupe überdauern. Sie alle sind Nachtfalter und werden deshalb kaum wahrgenommen. Einige Tagfalter wie der Zitronenfalter oder das Tagpfauenauge überwintern zwar ebenfalls als Falter, sie verstecken sich allerdings während der kalten Jahreszeit und fliegen erst wieder im Frühjahr. Die anderen Arten überwintern als Ei, Raupe oder Puppe und warten mit ihren Flugübungen, bis es warm wird.

Kennen Sie die Kleine Pappelglucke?

Ebenso außergewöhnlich wie ihre Flatterzeit sind die Namen der Winterschmetterlinge. Sie heißen Kleine Pappelglucke, Haarschuppen-Zahnspinner, Schneespanner oder Rost-Wintereule. Mit diesem Repertoire können es höchstens noch die Pilze aufnehmen, bei denen es ja unter anderem die Bezeichnungen Schleimige Erdzunge, Striegeliges Stummelfüßchen, Lila Dickfuß, Kuhmaul und Bärtiger Ritterling im Namensangebot gibt.

Nektar finden die Schmetterlinge im Winter natürlich nicht. Manche saugen Pflanzensäfte wie beispielsweise von Hagebutten oder anderen Früchten, die noch an Sträuchern hängen. Andere nehmen gar keine Nahrung zu sich, weil sie als Raupe schon so viel Vorrat angelegt haben, dass es für ein ganzes Flatterleben reicht. Das beträgt bei den Nachtfaltern üblicherweise mehrere Wochen, manche werden aber auch einige Monate alt. Bei starkem Frost ziehen auch sie sich an geschützte Orte zurück und werden erst wieder lebendig, wenn das Thermometer ein paar Plusgrade zeigt.

Weibchen wollen gefunden werden

Bei manchen Winterschmetterlingen können die Weibchen gar nicht fliegen, weil sie nur ganz kurze Flügelstummel haben. Sie sind deshalb darauf angewiesen, gefunden zu werden. Da stehen die Chancen allerdings gut: Die Männchen haben so empfindliche Antennen, dass sie die von ihren potenziellen Partnerinnen ausgestoßenen Duftstoffe auch über größere Entfernungen wahrnehmen können.

Viele Schmetterlinge sind auf bestimmte Pflanzen spezialisiert, sie nehmen sich also nicht gegenseitig das Futter weg, manche Raupen fressen sogar nur Moos, Falllaub oder Flechten. Karin Schatz vom Naturschutzverein Pollichia freut sich: „Sie finden im Donnersbergkreis noch gute Bedingungen vor. Die Landschaft ist abwechslungsreich mit vielen Wiesen, Hecken und unterschiedlichen Bäumen. So ist es möglich, dass bei uns Hunderte von Arten im Laufe des Jahres auf einem einzigen Grundstück zu finden sind. Durch entsprechende Pflanzungen beispielsweise mit Wiesensalbei, Königskerze und Besenheide können Gartenbesitzer diese erfreuliche Tatsache noch unterstützen.“

Zur Sache: Schmetterlinge

Außer in der Antarktis fliegen Schmetterlinge auf der ganzen Welt; circa 180.000 Arten gibt es, und jedes Jahr werden 700 neue entdeckt. Die deutsche Bezeichnung geht zurück auf das ostmitteldeutsche Wort „schmetten“, was Schmand/Rahm heißt, von dem einige Arten angezogen werden. Nicht weit entfernt davon ist der englische Name „butterfly“.

Schmetterlinge gehören nicht nur optisch zu den faszinierendsten Geschöpfen in der Natur. Ihr Dasein lebt von der Veränderung, einer endlichen Metamorphose: Ei, Raupe, Puppe, Schmetterling. Ungezählte Sagen und Mythen beschäftigen sich mit ihnen; schon in der Antike standen sie für Wiedergeburt und Unsterblichkeit, ähnlich wie in der christlichen Kultur. Auf vielen Grabmälern findet man Abbildungen von Schmetterlingen oder Kokons. Auch in der Traumsymbolik und in der Liebesmetaphorik spielen sie eine wesentliche Rolle: Sie symbolisieren Leichtherzigkeit, Freiheit, Freude und Glück, aber auch Unbeständigkeit und sind ein beliebtes Motiv in Kunst, Musik und Literatur.