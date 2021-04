Während die Planungen für die diesjährige Kerwe aufgrund der Corona-Pandemie vom Tisch sind, orientiert sich der Ramser Kerweborsch um: Mit einer Müllsammelaktion wurde der Eiswoog dieser Tage vom Müll befreit. Weitere Aktionen abseits der Kerweplanung sollen folgen.

„Willst du ne echte Wildsau sein, nimm deinen Müll mit heim“, steht auf einer der selbst bemalten Holztafeln, die die Ramser Kerweborsch am Eiswoog aufgehängt hat. Der Spruch ist passend zum Maskottchen des Ramser Kerweborsch gewählt: der Wildsau. Die Idee zum Müllsammeln sei durch eine Schnapsidee gereift: „Wir haben in einer unserer Sitzungen über das langjährige Problem der Müllverschmutzung am Eiswoog unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen, etwas dagegen tun zu müssen“, erklärt Tim Wolf, ein Mitglied der Ramser Kerweborsch.

Insgesamt sechs volle Müllsäcke auf vier Kilometer hat der neun-köpfige Trupp bei seinem jüngsten Einsatz gesammelt. Besonders Zigarettenstummel und Plastikverpackungen seien laut Wolf ein Problem am Eiswoog. An einen starken Anstieg des Müllproblems im Vergleich zu den Vorjahren glauben die Ramser Kerweborsch aber nicht. „Der Müll am Eiswoog war schon immer ein Problem. Zu Corona-Zeiten kommen nur viel mehr Menschen an den Eiswoog, die vielleicht auch mal eine Auszeit von ihrem Stadtleben haben möchten und verursachen somit viel Müll“, erklärt der gebürtige Ramser.

Schilder sollen Abhilfe schaffen

Damit die Menschen, die in Zukunft an den Eiswoog kommen, ein Bewusstsein für das Problem der Müllverschmutzung bekommen, haben die Ramser Kerweborsch Holzschilder mit Sprüchen rund um den Eiswoog aufgehängt, die auf das Problem aufmerksam machen sollen. „Wir dachten uns, wenn wir nur den Müll aufsammeln, dann sieht es in einer Woche wieder so wie vorher aus. Wir hoffen, dass die Schilder das verhindern“, erklärt Tim Wolf die Hintergründe der Aktion.

Für die Mitglieder der Kerweborsch ist die Müllsammelelei eine dankbare Abwechslung, denn eigentlich sollten die Mitglieder aktuell ja mitten in den Planungen für die Kerwe im September stecken, doch die wurde aufgrund der Corona-Pandemie mittlerweile abgesagt. „Natürlich blutet uns da schon irgendwie das Herz, aber es war leider absehbar. Wir versuchen das Beste draus zu machen“, sagt Wolf.

Pläne hat man ja bei den Kerweborsch dennoch: So soll es in diesem Jahr trotz Ausfall der Kerwe Aktionen wie den traditionellen Gläserverkauf geben. Und: Einem weiteren Engagement für den Umweltschutz, wie durch die Müllsammlung, steht der Kerweborsch ebenfalls positiv gegenüber.