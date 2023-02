Die Kita Eidechsennest leidet unter akutem Personalmangel. Eine ausgebildete Pädagogin, Mutter eines Kleinkindes, würde gerne aushelfen. Doch die Sache ist kompliziert.

Realsatire oder bitterer Ernst - was Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) zuletzt im Kerzenheimer Gemeinderat über die Personalsituation in der örtlichen Kindertagesstätte berichtete, rief bei den Zuhörern und beim Gremium überwiegend nur Kopfschütteln hervor.

Dass in Kindertagesstätten Personalmangel herrscht, es auf Tausende von Stellen für Erzieher landesweit kaum Bewerber gibt, das ist jetzt nicht wirklich neu. Dass aber „überqualifizierte“ Pädagogen nicht eingesetzt werden können, bevor sie einen mehrmonatigen Lehrgang besucht haben, scheint allerdings jeder Beschreibung zu spotten.

Zwei Beschäftigte schwanger

Zur speziellen Lage in Kerzenheim: Aktuell sind zwei Beschäftigte schwanger geworden und fallen deshalb sofort und längerfristig aus. Eine weitere Mitarbeiterin ist erkrankt und steht ebenfalls absehbar nicht für die Betreuung zur Verfügung. Glück im Unglück: Die Gemeinde kann auf eine ungelernte Kraft zurückgreifen, die in der Kindertagesstätte bereits seit Jahren immer mal wieder mitarbeitet, bei Kindern, Eltern und Kollegen gleichermaßen beliebt ist, die aber - obwohl man sich das in Kerzenheim schon lange wünscht - nicht dauerhaft eingestellt werden kann. Erneut bekommt diese jetzt einen Halbjahresvertrag, mehr gehe nicht, das lassen die Jugendämter einfach nicht zu, wie die Ortsbürgermeisterin berichtet. „Aktuell den Überblick zu bewahren und die Entwicklungen und Entscheidungen der übergeordneten Jugendämter zu verstehen, das ist kaum noch möglich. Das ist auch kaum den verbliebenen Mitarbeitern oder gar den Eltern noch zu vermitteln“, sagt Schmitt, die bis zu drei Mal in der Woche in der Kita nach dem Rechten sieht.

Jetzt hat eine Mutter eines Kleinkindes, die über eine höherwertige pädagogische Ausbildung verfügt, der Gemeinde angeboten, in der Kita als Erzieherin zu arbeiten - vorausgesetzt, sie kann ihr eigenes Kind dort unterbringen, was einen weiteren U2-Platz erfordern würde. Von diesen fehlen in Kerzenheim bereits viele, Wartezeiten von bis zu knapp einem Jahr sind an der Tagesordnung. Will die Gemeinde die laut Jugendamt überqualifizierte Mitarbeiterin einstellen, dann müsse diese aber erst eine neunmonatige Lehrgangszeit durchlaufen. Auch dass die Mutter ihr eigenes Kind mit in die Kita bringt, wollen die übergeordneten Behörden nicht - das sei unfair gegenüber Eltern, die schon lange auf einen solchen U2-Platz warten müssen.

Bald gar keine U2-Plätze mehr?

Konsequenz, so Schmitt, könnte aber sein, dass durch den Personalmangel solche Plätze in Kerzenheim bald gar nicht mehr angeboten werden könnten. Was keiner so richtig versteht: Es gäbe Lösungen, die will aber bei den Jugendämtern aus Fairness oder sonstigen Gründen niemand. Lieber verzichtet man dort ganz auf eine Betreuung der kleinsten Kerzenheimer, als dafür zu sorgen, dass dank einer Ausnahme ein Angebot zumindest erhalten werden kann. Richtig erklären konnte Schmitt die Überlegungen dieser Behörden nicht, pragmatische Vor-Ort-Lösungen scheinen nicht angesagt zu sein - für Bürger und Beobachter bleibt da nur Kopfschütteln.