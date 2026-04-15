Gerüste statt Sportbetrieb: Eigentlich sollte die Sporthalle des Nordpfalzgymnasiums längst wieder offen sein. Warum die Sanierung bis heute dauert.

Kürzlich wurden vom Kreisausschuss Gerüstbauarbeiten an der Sporthalle des Nordpfalzgymnasiums (NPG) vergeben. Gerüstbau? Wer sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, erinnert sich daran, dass die Sanierungspläne bereits vor Jahren vorsahen, die Halle bis Sommer 2024 wieder nutzbar zu machen. Stattdessen schreiben wir das Jahr 2026 – und man ist noch bei den Gerüsten. Wieso geht das nicht schneller? Wir haben bei der Kreisverwaltung nachgefragt.

Ein Rückblick: Seit einer Brandstiftung im Juli 2019 ist die Sporthalle des Nordpfalzgymnasiums nicht mehr genutzt worden. Streng genommen handelt es sich dabei nicht um eine einzelne Halle, sondern um ein isoliert stehendes Gebäude mit drei unterschiedlich großen Hallen. Das Feuer war in einem der Geräteräume im Obergeschoss ausgebrochen. Der Lagerraum brannte vollständig aus, auch die Eingangstür und der Hallenboden wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die riesige Tafel vor dem Nordpfalzgymnasium kündigt an, was weiter hinten auf dem Gelände gerade gemacht wird. Foto: Anja Hartmetz

Relativ schnell waren sich die zuständigen Gremien des Kreises, in dessen Trägerschaft sich das NPG befindet, einig: Das aus den 1960er-Jahren stammende Gebäude sollte nicht abgerissen und neu gebaut, sondern saniert werden. Ein Neubau wäre zwar günstiger gewesen, Fördergelder hätte es allerdings nur für ein deutlich kleineres Gebäude mit zwei statt drei Hallen gegeben. Auf die drei Hallen wollte man jedoch nicht verzichten – das hatte die Schulleitung damals deutlich gemacht.

PV-Anlage wird vor die Südfassade gesetzt

Die von außen sichtbarsten Veränderungen sind ein südlich angesetzter Erweiterungsbau sowie eine vor die Südfassade vorgeschaltete vertikale Photovoltaikanlage. Die frühere Schwimmhalle mit dem Lehrschwimmbecken wird entkernt. Der dadurch entstehende höhere Raum soll künftig für Sportarten wie Volleyball und Badminton genutzt werden. Durch eine Umgestaltung der Räumlichkeiten entstehen außerdem ein Fitnessraum, ein Besprechungsraum und eine Lehrerumkleide. Der Anbau an der Südseite nimmt Umkleiden, Sanitärräume, Lagerräume und die Haustechnik auf.

Die große Halle im Obergeschoss bleibt in ihren Abmessungen bestehen. Auch die Tribüne soll weitgehend unverändert bleiben – ergänzt lediglich um einen zweiten Rettungsweg über eine Feuertreppe. Zudem entsteht in der Nordostecke des Gebäudes ein Aufzug. Da das Dach aus baulichen Gründen keine weitere Last aufnehmen kann, wird die Photovoltaikanlage nicht dort, sondern vor die Südfassade gestellt. Zum Einsatz kommen halbtransparente Module, die einerseits ausreichend Tageslicht durchlassen, andererseits aber auch für Sonnenschutz sorgen.

Folgenschwerer Einbruch mit Kabeldiebstahl

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Warum ist das Gebäude nicht längst fertig saniert? Warum müssen jetzt noch einmal rund 200.000 Euro für Gerüstarbeiten ausgegeben werden? Hauptgrund ist ein Einbruch auf der Baustelle im Juli vergangenen Jahres. Dabei wurden große Mengen an Kabeln gestohlen – teilweise bereits verbaute. Das führte zu weiteren Beschädigungen und zusätzlichem Aufwand.

Darüber hinaus kam es zu weiteren Verzögerungen. Wie der Kreis auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt, musste der ursprünglichen Gerüstbaufirma wegen mangelhafter Arbeiten und nicht eingehaltener Termine gekündigt werden. In der Folge kam es zu Verzögerungen beim Innenausbau und beim Außenputz. Zusätzlich zog sich die Vergabe der Schreinerarbeiten hin. Die eingegangenen Angebote galten als unwirtschaftlich, weshalb eine zweite Ausschreibungsrunde notwendig wurde.

Planer treffen sich alle 14 Tage

Inzwischen sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen. Auch das Dach ist weitgehend fertiggestellt; es fehlt noch der Südanbau. Beendet sind zudem die Innenputz-, Trockenbau-, Sanitärrohbau- und Heizungsbauarbeiten. Aktuell laufen unter anderem die Elektroarbeiten, der Einbau der Holzdecken in den Hallen sowie Außenputz und Wärmedämmung. Noch ausstehend sind die Prallwände, Tischlerarbeiten, Sportböden und die Sportausstattung. Hinzu kommen Maler-, Boden- und Fliesenlegerarbeiten sowie die Gestaltung der Außenanlagen.

Die Projektsteuerung liegt bei der Kreisverwaltung. Dort werden im 14-tägigen Rhythmus Planer-Runden organisiert und die aktualisierten Kosten fortgeschrieben. Ursprünglich war die Sanierung des Gebäudes mit 8,6 Millionen Euro veranschlagt worden. Allein aufgrund der Folgen des Einbruchs und der notwendigen Dacherneuerung wird dieser Kostenrahmen überschritten. Aktuell liegt das Projekt laut Kreis bei 9,24 Millionen Euro. Als einen belastbaren Termin für die Fertigstellung und Wiederinbetriebnahme der Sporthalle nennt die Verwaltung derzeit das Jahresende 2026.