Seit Oktober ist die Glückskinder-Waldkita in Würzweiler in Betrieb – nun wurde sie auch offiziell eingeweiht. Welche Vorteile das Konzept hat und was sich noch ändern soll.

Mit etwas Verzögerung ist die Würzweilerer Waldkita in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land im vergangenen Oktober an den Start gegangen. Neun Kinder sind seitdem Teil der Hirschkäfer-Gruppe, die nicht im Haupthaus der zum Kita-Bündnis Nordpfälzer Glückskinder gehörenden Einrichtung, sondern in einem zwölf Meter langen Wagen, dem sogenannten Waldwaggon, angesiedelt ist. Dieser steht derzeit noch direkt neben dem Kita-Gebäude, was aber nicht so bleiben wird. Die meiste Zeit verbringen die „Hirschkäfer“ aber ohnehin im Wald.

Petra Bohrmann ist eine der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit Oktober für die Waldkita zuständig sind. Sie war schon vorher in der Waldpädagogik tätig. Das Konzept bietet aus ihrer Sicht viele Vorteile: „Im Wald gibt es eine ganz andere Dynamik.“ Durch den üppigen Freiraum erlebe sie weniger Streit zwischen den Kindern als in einem mitunter engen Gruppenraum. Zudem fördere das Spielen im Wald die Kreativität, weil die Kinder sich ihre Spielzeuge selbst schaffen müssten. Zum ganzheitlichen Lernen gehöre es auch, Kräuter und Pflanzen kennenzulernen. Bei der Feierstunde am Freitag konnten die Besucher Brote mit Löwenzahnhonig probieren, den die Kinder hergestellt hatten. Außerdem gab es beim Tag der offenen Tür viele Einblicke in die pädagogische Arbeit mit den Kindern – bis hin zu einem interaktiven Projekt an einem der bei den Kleinen beliebten Treffpunkte in Waldnähe.

Zur Einweihung der Würzweilerer Waldkita haben die Kinder – begleitet von Entertainer Kalli Koppold – die Ameisen-Hymne gesungen. Glückskinder-Maskottchen Ella-Bella durfte dabei nicht fehlen. Foto: Kita Glückskinder/oho

Waggon soll an den Waldrand „wandern“

Ferner gab es die Möglichkeit, den Waldwaggon von innen zu bestaunen. Der aktuelle Platz ist ein Provisorium – ab Sommer soll der Wagen direkt am Waldrand stehen. „Wir sind auf der Suche nach einem endgültigen Standort“, sagte Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Derzeit sei man in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Eigentümer eines potenziellen Grundstücks. Der VG-Chef zählte bei der Einweihungsfeier ebenso zu den Gratulanten wie Kreisbeigeordneter Ralph Molter. Aufgelockert wurden die Grußworte, darunter von Standortleiterin Sigrid Münch, durch fetzige Klänge des Entertainers Kalli Koppold, zugleich Vorsitzender des Kita-Ausschusses in Würzweiler. Höhepunkt war die von den Kindern gesungene Ameisen-Hymne, zu der das permanent von seinen kleinen Fans umlagerte Glückskinder-Maskottchen Ella-Bella mit auf die Bühne kam.

Den ganzen Tag über war Ella-Bella von ihren Fans umlagert. Foto: Kita Glückskinder/oho

Zielgruppe der Waldkita seien aktuell drei- bis sechsjährige Kinder, sagte Claudia Manz-Knoll, pädagogische Gesamtleiterin des Glückskinder-Bündnisses. Sobald der Wagen seinen Standort im Wald hat, werde die Betreuungszeit bei sieben Stunden am Tag liegen, aktuell sind es noch neun. Dann soll auch die Küche des Wagens einsatzbereit sein – etwa um gemeinsam Suppen mit Waldkräutern zu kochen, freuen sich die Waldpädagogen Petra Bohrmann schon jetzt darauf. Auch eine eigene Trenntoilette sowie ein zusätzliches Toilettenhäuschen gehören zur Ausstattung.

Große Nachfrage, positive Resonanz

Ab Sommer sollen mehr Kinder die Waldkita besuchen können. Derzeit gebe es eine Betriebserlaubnis für 17 Kinder, sagte Manz-Knoll. Der Wunsch sei, dass diese Zahl auf 20 Kinder erhöht werde. Die Nachfrage sei auf jeden Fall groß, die Waldkita komme bei allen gut an. „Eltern, Beschäftigte und Kinder lieben das Angebot“, berichtet sie von positiver Resonanz aller Beteiligten. Eine häufige Rückmeldung sei beispielsweise: „Mein Kind ist nicht mehr so oft krank.“

Die Kinder haben in der Natur ideale Bedingungen zum Spielen. Foto: Kita Glückskinder/oho

In Augenschein nehmen konnten die Gäste auch ein Platz im Wald, an dem die kleinen Besucher der Waldkita häufig spielen dürfen. Zwei kleine Hütten haben die Kinder dort zusammen mit dem Kita-Team gebaut, aus Baumstämmen errichtete Bänke bieten Sitzgelegenheiten. Nicht nur Claudia Manz-Knoll zeigte sich sichtlich begeistert von der malerischen Kulisse direkt an einem Bachlauf: „Es ist einfach toll hier, oder?“