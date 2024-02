Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Binnenhafen, Jahrmarkt und Schweizer Bergbahn: All das und vieles mehr findet sich auf der Anlage der Modellbaufreunde. Und natürlich Züge und jede Menge Technik. Nach 30 Jahren wird es Zeit für Nachwuchs.

Die Modellbaufreunde Obermoschel haben in den vergangenen drei Jahrzehnten so viele Besucher wie wohl kein anderer Verein und keine andere Institution in die kleinste pfälzische Stadt locken können.