Binnenhafen, Jahrmarkt und Schweizer Bergbahn: All das und vieles mehr findet sich auf der Anlage der Modellbaufreunde. Und natürlich Züge und jede Menge Technik. Nach 30 Jahren wird es Zeit für Nachwuchs.

Die Modellbaufreunde Obermoschel haben in den vergangenen drei Jahrzehnten so viele Besucher wie wohl kein anderer Verein und keine andere Institution in die kleinste pfälzische Stadt locken können. Dabei haben sie einen ganz einfach beschriebenen Satzungszweck: die Förderung und der Betrieb von Modelleisenbahnen. In die vereinseigene, rund 200 Quadratmeter große Modellbauhalle in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes kommen die Besucher aus nah und fern in Scharen – zu den Frühjahrsausstellungen und besonders zu den Ausstellungen an den Adventswochenenden. Und so lange es zudem noch die Börse in der Grundschulturnhalle am Klausengarten gab, war auch dort eine Menge los.

Schon seit jeher faszinieren Modelleisenbahnen Jung und Alt – gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Wie viele Modelleisenbahnen nach einem Besuch bei den Modellbaufreunden in Obermoschel dann letztlich unterm Weihnachtsbaum gelandet sind, das weiß der Vorsitzende Hans Joachim Hubrich zwar nicht, aber es dürften „sicher nicht wenige“ gewesen sein, gibt er seine Einschätzung lachend wider.

Auch schon beim Rheinland-Pfalz-Tag dabei

Seit der Verein am 15. Februar 1994 beim Amtsgericht Kaiserslautern registriert wurde, ist Hubrich der einzige Vorsitzende. Nun können er und die Modelleisenbahnfreunde voller Stolz ihren 30. Geburtstag feiern. Ein eigenes Fest wird es aber nicht geben. Wie in all den Jahren zuvor lädt der kleine Verein mit nur wenigen Mitgliedern und Aktiven auch diesmal wieder für die beiden ersten März-Wochenenden, 2. und 3. März sowie 9. und 10. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr zu seiner Frühjahrs-Modellbau-Ausstellung in die Modellbauhalle in der Luitpoldstraße 4 ein. Am Jahresende gibt es dann wieder Ausstellungen an den drei Adventswochenenden vor Weihnachten.

Vielleicht ist die überschaubare Größe die eigentliche Stärke des Vereins über die Jahrzehnte hinweg. Enormer Fleiß und die Hilfsbereitschaft in den Familien und im Freundeskreis zeichnen ihn aus. Auch für etliche Veranstaltungen und Präsentationen außerhalb der Modellbauhalle, etwa beim Rheinland-Pfalz-Tag und auch im ZDF, standen die Modellbaufreunde schon bereit.

Dauerhaftes Domizil in der Bierhalle

Die Anfänge des Vereins liegen bereits viel früher, im Jahr 1987. Damals kam nach einem Besuch einer Modellbaubörse in St. Julian (Kreis Kusel) die Idee auf, etwas in dieser Form auch in Obermoschel zu bewerkstelligen. Bei den Weihnachtsmärkten 1987 und 1988 wurden im Rathaussaal private Modelleisenbahnen aufgebaut, viele Moscheler waren dem Aufruf gefolgt. Ab 1989 musste man wegen des großen Interesses in den Saal Schlundt und dann in die Turnhalle der Grundschule ausweichen.

Diese losen Zusammenschlüsse mündeten 1994 in den eingetragenen Verein „Modellbaufreunde Obermoschel“. Der benötigte selbstredend ein dauerhaftes Domizil. Gefunden wurde dies in der Bierhalle der ehemaligen Brauerei Vetter in der Luitpoldstraße, die zunächst angemietet und kurz darauf dann auch mit einem Teil des Gartens erworben wurde. Durch den stetigen Besucherzustrom bei Ausstellungen und Modellbaubörsen hat der Verein seither viel für den Tourismus in Obermoschel getan.

300 Meter Gleise verlegt

Neben dem Aufbau ihrer Anlage widmeten sich die Modellbaufreunde anfangs intensiv der Sanierung der alten Bierhalle und waren dabei äußerst fleißig. Fast alles wurde in Eigenleistung erledigt. Zwei Arbeitseinsätze pro Woche seien damals vorgeschrieben gewesen, erinnert sich Hubrich. Neben der Ausstellungshalle wurden Bastelräume, Lagerräume, Platz für die Heizung und Toilettenanlagen benötigt. 80.000 D-Mark waren für den ersten Abschnitt der Umbauten veranschlagt. Das sei nur zu schaffen gewesen, weil alle mitzogen, betont der Vorsitzende. Etliche Veranstaltungen brachten Geld in die Vereinskasse. Zudem halfen Mittel der Dorferneuerung und ein Zuschuss der Stadt.

Stetig wurde die Ausstellung in der Modellbauhalle erneuert. Es entstanden neue Ideen für Landschaften, die Technik musste auf dem neuesten Stand gehalten werden. Heute können auf der Anlage vollautomatisch über eine selbst entwickelte Speicherprogrammierte Steuerung (SPS) bis zu 40 Züge gleichzeitig fahren. Rund 300 Meter Gleise sind mittlerweile in der Halle verbaut. Der mittlere Teil der Ausstellung kann unabhängig von anderen Bereichen auch als zweigleisige Schnellfahrstrecke mit Oberleitung digital gesteuert werden. Alternativ kann auf Gleichstrom umgeschaltet werden. Eine eingleisige Nebenstrecke kann hier noch im „Nostalgiebetrieb“ gefahren werden.

Wie von Geisterhand gesteuert

In der Stadt, die die Modellbaubahn in Obermoschel umgibt, gibt es zudem einen aktiven Rummelplatz, einen kleinen Binnenhafen, ein Untertagebau-Bergwerk, einen großen Steinbruch mit Feldbahn, ein Freiluftkino sowie eine Gebirgslandschaft nach Schweizer Vorbild mit fahrender Gebirgsbahn. Überall bewegt sich etwas, für den Besucher scheint alles wie von Geisterhand gesteuert. Eine Modellbauanlage – obgleich eigentlich fertig gestellt – ist doch nie fertig, sagt „Lok-Doktor“ Joachim Herr. Immer wieder gebe es Änderungen und Verbesserungen einzuarbeiten. Zahlreiche Besucher interessierten sich vor allem für die Technik hinter den Kulissen, berichtet Herr, der ebenfalls zu den Mitbegründern gehört.

„Von ursprünglich 13 aktiven Mitgliedern sind wir mittlerweile auf vier geschrumpft“ – Hans Joachim Hubrich spricht von einem Problem bei der Nachwuchsgewinnung. Zwei weitere Modellfreunde seien schon länger mit dabei, seien allerdings keine Vereinsmitglieder. Um den Fortbestand des Vereins zu sichern, brauche es neue Leute. Der Vorsitzende hofft auf jüngere Modellbaufreunde, die in Obermoschel aktiv mit einsteigen wollen. Dienstags und freitags treffen sich die Modellbaufreunde um 20 Uhr in der Modellbauhalle. „Zu tun ist bei uns immer was, aber der Spaß kommt dabei auf keinen Fall zu kurz“, verspricht Hubrich.