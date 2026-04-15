Die Kita Imsbach wird erweitert und saniert. Für diese Zeit steht deshalb ein Umzug an: ins ehemalige katholische Pfarrheim. Welche Fragen noch zu klären sind.

Die Kindertagesstätte in Imsbach soll erweitert und grundlegend saniert werden – allerdings nicht im laufenden Betrieb. Vielmehr zieht der gesamte Kindergarten für rund zwei Jahre in das in der Ortsmitte gelegene ehemalige katholische Pfarrheim um. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die dafür notwendigen Schritte auf den Weg gebracht.

Hintergrund der Übergangslösung ist die dringend notwendige Erweiterung der aktuell dreigruppigen Kita. Das Gebäude wurde vor rund 35 Jahren errichtet und entspricht nach Einschätzung der Verbandsgemeinde nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es weist viele Ecken und Winkel auf und bietet kein zukunftsfähiges Raumprogramm. Geplant ist eine Verlängerung des Gebäudes sowie eine kompaktere Dachstruktur. Zwar wird sich dadurch der Außenbereich etwas verkleinern, durch eine Versetzung des Zauns könne das Grundstück jedoch in Richtung Bach erweitert werden.

Im Rat vorgestellt wurden die Planungen von Architekt Alexander Blanz, Fragen der Ratsmitglieder wurden von Blanz und VG-Bürgermeister Rudolf Jacob beantwortet.

Baubeginn: Nach den Sommerferien

Ursprünglich war vorgesehen, während der Bauarbeiten Container auf dem Kita-Gelände aufzustellen. Diese Lösung habe man nun aber verworfen, erläuterte Jacob. Stattdessen werde das aktuell leerstehende Pfarrheim als Übergangsquartier genutzt, das dafür ebenfalls umgebaut und saniert wird. Es gehört inzwischen der Ortsgemeinde. Nach der Nutzung durch die Verbandsgemeinde, die Trägerin der Kita ist, stehe der Ortsgemeinde dann ein saniertes Gebäude zur freien Verfügung, sagte Jacob, der in diesem Zusammenhang von einer „Win-Win-Situation“ sprach. „Für die Gemeinde ist diese Lösung am sinnvollsten und wirtschaftlichsten“, so Jacob.

Für die Umnutzung des Gebäudes, in dem sich vor dem Verkauf an die Ortsgemeinde zuletzt eine Gaststätte befand, liegt die Baugenehmigung bereits vor. Nach Angaben des Architekten ist es baureif. Baubeginn soll nach den Sommerferien sein. Die bestehende Raumstruktur ermögliche es, so Blanz, mit vergleichsweise geringem Aufwand ein Kita-Provisorium einzurichten.

Geld für Umbau steht zur Verfügung

Der große Pfarrsaal im Anbau soll zweigeteilt werden, sodass zwei Gruppenräume entstehen. Zusätzlich wird vom Hof aus ein barrierefreier Zugang mit Rampe geschaffen. Der Innenhof soll teilweise als Spielfläche genutzt werden, ein weiterer Spielbereich entsteht auf einer angrenzenden Grünfläche. Die Teerdecke im Innenhof bleibt erhalten, während die Spielgeräte auf der Grünfläche aufgebaut werden. Mit der Unfallkasse und dem Brandschutz sei dies bereits abgestimmt, betonte Blanz. Für größere Kinder könne außerdem der Spielplatz der Grundschule genutzt werden, ergänzte Jacob.

Die Wohnung im Obergeschoss des Pfarrheims bleibt bestehen. Weitere Räume dort sollen künftig als Personal-, Leitungs- und Lagerräume dienen. Für Kinder ist das Obergeschoss nicht zugänglich, da keine Fluchttreppe vorhanden ist. Ein weiterer Vorteil der Lösung: Die im Pfarrheim entstehenden Gruppenräume könnten später auch von der Grundschule genutzt werden, falls dort ebenfalls Sanierungsarbeiten anstehen. Architekt Blanz sprach in diesem Zusammenhang von einer „guten und nachhaltigen Lösung“.

Geld für beide Maßnahmen ist schon da

Die Kosten für den Umbau des Pfarrheims belaufen sich auf rund 526.000 Euro brutto (442.000 Euro netto). Zusätzliche Darlehen sind nicht erforderlich, da noch nicht verplante Mittel aus dem regionalen Zuschussprogramm des Landes zur Verfügung stehen.

Nach der Erweiterung soll die Kita eine Bruttogrundfläche von etwa 700 bis 800 Quadratmetern haben. Die Kostenschätzung liegt bei rund 3,2 Millionen Euro. Die Finanzierung sei gesichert, erklärte Bürgermeister Jacob. Die Verbandsgemeinde rechne mit rund 6,5 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes.