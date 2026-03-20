Der Rad- und Gehweg zwischen Lohnsfeld und Wartenberg wird ab Mai für voraussichtlich vier Wochen gesperrt. Grund dafür ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens am Rad- und Gehweg, der parallel zur L401 verläuft, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Der Radverkehr wird während der Sperrung zwischen Lohnsfeld und der Bäckerei Hörhammer auf die Landesstraße umgeleitet. Aus Sicherheitsgründen wird in dieser Zeit die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt. Das Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 478 Kubikmetern soll laut LBM die Oberflächenentwässerung auf dem Radweg verbessern. Die Baukosten belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Die L401 wird nach Angaben von 2021 pro Tag von durchschnittlich 3089 Kraftfahrzeugen in beiden Fahrtrichtungen genutzt.