In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht, auf einem Anwesen in der Hauptstraße gelagerte Kupferkabel zu entwenden. Nach Polizeiangaben waren sie zuvor übers Hoftor geklettert. Der Hauseigentümer bemerkte dies und betrat den Hof, daraufhin flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Gauersheimer Straße. Bei der anschließenden Suche setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Zwar fand sich die Beute wieder, die die Täter auf der Flucht verloren oder zurückgelassen hatten, die beiden Täter konnten jedoch nicht gestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden entgegen, Telefon 06352 9110.