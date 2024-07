Sechs der acht Soldaten in der Halifax – die Besatzung bestand aus sechs Engländern, einem Kanadier und einem Australier – haben am 10. August 1943 bei dem spektakulären Flugzeugabsturz in der Nähe des Eiswoogs ihr Leben verloren. Zwei Soldaten überlebten das Unglück und kamen später in Kriegsgefangenschaft. Was hatte die Halifax mit der Kennung JD 369 überhaupt im Luftraum über Ramsen zu suchen?

Der britische Bomber war Teil eines großangelegten Angriffs der Alliierten auf Deutschland: Die Halifax war eins von 653 Flugzeugen, die an dem Tag Nürnberg bombardiert