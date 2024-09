Demenz kann jeden treffen: Wie wichtig nach einer Diagnose das Umfeld für erkrankte Menschen ist, nimmt der diesjährige Weltalzheimertag mit dem Motto „Demenz – Gemeinsam. Mutig. Leben“ in den Fokus. Viktoria Ginkel, Koordinatorin des Demenznetzwerks Donnersbergkreis vom Pfalzklinikum, weiß: Nicht immer fällt es Betroffenen leicht, sich nur schon mit dem Verdacht einer Demenz-Erkrankung auseinanderzusetzen.

Ablehnung und Verdrängung sind oft die Folge. Der Grund dafür sind oft Ängste. „Ist die Diagnose gestellt, hat das plötzlich eine andere Qualität. Opa ist eben nicht nur ,ein bisschen vergesslich’“, sagt Ginkel. Zur Testung zwingen könne man aber niemanden.

