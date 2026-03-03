Das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt an Ostern zur neuen Saison öffnen. Grund sind umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten, teilt die Kreisverwaltung mit. Während in den vergangenen Jahren kleinere Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten während des laufenden Betriebs stattfanden, stehen nun – 22 Jahre nach der Eröffnung – größere Maßnahmen an. Diese können nicht parallel zum Besucherbetrieb ausgeführt werden. Derzeit werden laut Kreis die genauen Planungen für die Arbeiten erstellt. Daher gibt es bislang keine Aussage zu einem möglichen Öffnungstermin in diesem Jahr. Der Trägerverein Keltendorf am Donnersberg sei um eine schnelle Lösung bemüht und werde über die weiteren Entwicklungen informieren.