Der Göllheimer Ortsverein der Freien Wähler (FWG) hat sich in Bürgergruppe „Gemeinsam für Göllheim “ (GfG) umbenannt. Was hinter der Namensänderung steckt.

Der Beschluss, künftig als Bürgergruppe „Gemeinsam für Göllheim“ zu firmieren, wurde bereits im Januar in der Mitgliederversammlung des bisherigen FWG-Ortsvereins gefasst. Grund sei gewesen, dass sich die FWG überregional weg von einer Gruppierung, die sich vor Ort auf Gemeindeebene einbringe, hin zu einer weiteren Partei entwickelt habe, informiert Vorsitzender Wolfgang Driedger.

„Ausschlaggebend waren die Kommunalwahlen in Bayern 2024 – damit begann bei uns die Diskussion. Unsere Mitglieder wollten keine Ableger einer ,Aiwanger-Partei’ sein“, sagt Driedger. Eine Rolle habe außerdem die Selbstzerfleischung der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag gespielt. „Die Mitglieder wollten wieder zurück zur Ursprungsidee der Freien Wähler: Politik und Gemeindewesen überparteilich vor Ort mitzugestalten, ohne den Automatismus, landespolitisch aktiv zu sein.“

Bis alle Regularien der Umbenennung erfüllt waren, standen allerdings bereits die Landtagswahlen vor der Tür. „Wir wollten da keine weitere Unruhe in die Politik bei uns bringen und diesen Beschluss noch vor den Wahlen veröffentlichen“, erläuterte Driedger. Die noch unter dem Dach der FWG gewählten Vertreter würden ihr Mandat im Ortsgemeinderat behalten und auch künftig als FWG-Vertreter dem Verbandsgemeinderat Göllheim angehören.

Nach wie vor wird Driedger zusammen mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Norbert Eidt und Thilo Knauber den Verein leiten. Den Anspruch der GfG formuliert Driedger wie folgt: „Wir wollen parteiunabhängig für unsere Gemeinde arbeiten, so ist es auch weiterhin in der Satzung verankert. Jetzt haben wir mit der Namensänderung ein deutliches Zeichen gesetzt, dass es uns ausschließlich ums Gestalten vor Ort geht“.