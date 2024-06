Seit Wochen gibt es auf der B48 zwischen Schweisweiler und Winnweiler eine Baustelle, zudem ist die Abzweigung Richtung Imsbach gesperrt. RHEINPFALZ-Leser, die einen Zusammenhang mit der Sanierung der dort verlaufenden Bahnstrecke vermuteten, wunderten sich – denn die Arbeiten an den Gleisen sind schon seit April abgeschlossen. Was es mit der verengten Fahrbahn auf sich hat und warum in Kürze der Weg nach Imsbach vielleicht wieder frei ist.

