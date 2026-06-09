An zwei Nordpfälzer Ortseingängen tauchen in Kürze wieder Holzfiguren auf. Was diese mit Märchen zu tun haben und warum die Initiatoren mit einem Besucheransturm rechnen.

In den nächsten Tagen stellt der Verein Pfrimmtal-Touristik blaue hölzerne Figuren an den Ortseingängen von Breunigweiler und Sippersfeld auf. Eine Erklärung findet sich darauf nicht, nur ein Hinweis auf eine Website. Für alle, die vergangenes Jahr schon dabei waren, ist das Signal klar. Für alle anderen ist es eine Einladung, neugierig zu werden. Am 16. August findet zum zweiten Mal die Märchenwanderung der „Pfrimmlungen“ statt.

Zur Premiere 2025 kamen 400 Gäste. „Die Karten waren in zwei Stunden ausverkauft“, berichtet Ortwin Molter, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Dieses Jahr planen die Initiatoren mit doppelt so vielen Besuchern – als mit 800. Das erste Jahr sei nur eine Probe gewesen. Ihre größte Sorge sei damals gewesen, ob Kinder im Kita-Alter während der Vorführungen überhaupt stillhalten würden. „Aber die Kinder waren so fasziniert, dass sie mitgesungen, mitgetanzt, mitgespielt haben“, erzählt Molter. „Die waren so in der Geschichte drin. Das hat uns wirklich überrascht.“

Zurück mit einem neuen Märchen

Ein Wahrzeichen des Pfrimmtals steht diesmal im Mittelpunkt: der Lange Stein – ein mittelalterlicher Grenzstein zwischen Sippersfeld und dem ehemaligen Territorium des Klosters Rosenthal, dessen wahre Geschichte besser zu den früheren Halloween-Events des Vereins passen würde. Gefangene seien dort alle zwei Wochen dem Bürgermeister vorgestellt worden – „als Beweis, dass sie noch am Leben waren“, erzählt Mitorganisator Stefan Krehbiel. Der Verein hat daraus ein Märchen gemacht: „Der Schatz des Baumes der tausend Stimmen.“ Was genau passiert, bleibe natürlich ein Geheimnis – in jedem Fall sei es kinderfreundlich. „Wir verraten auf dem Plakat und auch überall sonst überhaupt nichts“, betont Molter. „Aber vielleicht haben manche schon eine Idee, wenn sie den Stein kennen.“

Von Anfang an sei Voraussetzung gewesen, dass die Geschichten immer selbst erfunden werden. „Die Gebrüder Grimm kennt man überall“, sagte Vereinsvorsitzender Albert Koch im vergangenen Jahr der RHEINPFALZ anlässlich der ersten Veranstaltung. „Wir wollten lieber etwas Neues, das zu uns passt.“ 2025 hieß das Märchen „Die Fee Luna und der Räuber“ – ein Abenteuer um eine Fee, einen Entführer und einen Zauberspruch, den die Kinder im Laufe der Geschichte lernen mussten: „Große Pfrimmlungen, mächtig und klar, löse die Fesseln, beende die Gefahr.“ Auch in diesem Jahr müssen die Kinder einen Slogan lernen. Der Räuber kehrt ebenfalls zurück, auch wenn er am Ende „nicht derjenige ist, der gewinnt“, gibt Molter doch schon einen kleinen Hinweis.

70 Freiwillige packen mit an

Rund 70 Ehrenamtliche tragen dazu bei, dass die Veranstaltung stattfinden kann – ob als Schauspieler, Wanderführer oder Mitglieder im Aufbauteam. Auch Werbung und Bewirtung werden von Freiwilligen gestemmt. Stefan Krehbiel, zuständig für Strecke und Theaterststück, hat das Märchen Szene für Szene erarbeitet und auf Zeit getaktet. „Es sind maximal acht Minuten pro Bild, damit die Kinder der Geschichte besser folgen können.“ Der Begriff Bilder bezeichnet die Stationen der Wanderung, an denen die Schauspieler stehen bleiben und Szenen des Märchens lebendig inszenieren. Einige Darsteller kommen aus der Theatergruppe Sippersfeld, manche standen im Vorjahr erstmals vor Publikum. Die Jüngste im Ensemble sei letztes Jahr acht Jahre alt gewesen, der Älteste Mitte 80.

Am Veranstaltungstag spielen die Schauspieler ihre Szene 16 Mal. „Letztes Jahr haben wir bei 35 Grad in vollen Kostümen inszeniert“, erzählt Krehbiel. Aufgebaut wird ab 8 Uhr, abgebaut nach der letzten Gruppe am Abend. „Wir sind noch da, und wir haben eine neue Veranstaltung mit im Gepäck“, hatte Molter nach der langen Pause gesagt, die auf das Ende des 14-jährigen Halloween-Ära folgte. Jetzt, im zweiten Jahr, klingt das weniger wie eine Ankündigung, sondern mehr wie Versprechen. „Wir möchten unsere Region bekannt machen“, unterstreicht Molter die Intention.

„Wollen zeigen, wie schön es bei uns ist“

Die Ticketpreise seien bewusst familienfreundlich gehalten: Kinder ab vier Jahren zahlen vier Euro, Erwachsene acht Euro. Vergangenes Jahr hätten die Kosten wie erwartet über den Einnahmen gelegen. Mit den höheren Besucherzahlen soll sich das diesmal ausgleichen. Das eigentliche Ziel: „Wir wollen zeigen, wie schön es bei uns ist. Vielleicht kommen die Leute dann mal am Wochenende wieder und machen einen schönen Wanderurlaub“, sagt Molter.

Die Wanderung ist 1,5 Kilometer lang, kinderwagen- und rollstuhlgerecht. Die Gruppen starten ab 13 Uhr im 15-Minuten-Abstand, jede Runde dauert etwa eine Stunde. Vor und nach der Wanderung gibt es auf dem Festplatz Essen, Getränke und Kinderschminken. Die Mitnahme von Tieren auf die Wanderung ist nicht gestattet, erläutert Krehbiel.

Info

Der Vorverkauf findet am Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. Juni, von 17 bis 19 Uhr im Mühlbachweg 1 in 67725 Breunigweiler statt. Alle Informationen sowie Bilder und Filmaufnahmen vom vergangenen Jahr gibt es unter www.pfrimmlungen.de.